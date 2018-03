El Galatasaray acaba amb el somni europeu de l'Uni

Un bàsquet de la montenegrina Jelena Dubjlevic a poc més d'un segon pel final ha impedit a l'Spar Citylift Girona convertir-se en el primer equip de la història del bàsquet català que juga unes semifinals de competició. El Galatasaray ha guanyat de cinc punts a Fontajau (67-72) capgirant la victòria gironina de tres punts a Istanbul en una eliminatòria que s'ha decidit en un cara o creu final davant uns 3.000 espectadors a Fontajau que han protestat molt el criteri d'una tripleta arbitral que, després de ser molt laxes amb les moltes mans que posaven les turques en defensa, han xiulat una polèmica falta a Núria Martínez sobre Quigley en el darrer minut.

En un partit molt igualat en que el màxim avantatge dels gironins ha estat de 7 punts (39-32, just a l'inici de la segona meitat) i les turques no han passat dels 5 que han tingut en diferents moments de l'últim quart, l'eliminatòria s'ha acabat decidint en els darrers instants. Dos tirs lliures de la francesa Epoupa i un bàsquet d'Alben han posat el Galatasaray cinc punts per davant a dos minuts per acabar, 63-68, però Mendy ha tornat a empatar l'eliminatòria en el següent atac. Una falta de Núria Martínez sobre Quigley, quan semblava que la mataronina havia recuperat bé la pilota, ha tornat a posar el Galatasaray 5 punts a sobre (65-60). Evans, segurament la millor de l'Uni avui, ha tornat a igualar l'eliminatòria amb el seu divuitè punt, entrant en un darrer minut a cara o creu amb 67-70 en el marcador. Ni Petronyte, ni Evans han pogut anar a cap de les dues cistelles i, quan semblava que l'eliminatòria anava a la pròrroga, Jelena Dubjlevic ha anotat un bàsquet a a poc més d'un segon per acabar. 67-72 i el Galatasaray ha passat a semifinals.