Girona tornarà a ser l'epicentre d'una edició de rècord del ral·li Costa Brava

La ciutat de Girona tornarà a ser els dies 16 i 17 de març l'epicentre d'una nova edició del ral·li Costa Brava, el més antic d'Espanya. Aquesta serà una edició, la 66ena, de rècord, perquè s'ha tancat una inscripció de 172 equips participants, 70 d'ells, estrangers, arribats des de 18 països. Hi haurà representades 22 marques històriques del món del ral·li durant els anys setanta i vuitanta, segons ha explicat aquest migdia l'organitzador, Àlex Romaní, durant l'acte de presentació oficial al Pont de Pedra. Allà ha estat acompanyat per l'alcaldessa Marta Madrenas, el president de la Diputació, Pere Vila, i el representant d'Esports de la Generalitat, Josep Pujols, entre d'altres.

La prova és puntuable pel Campionat d'Europa d'històrics en velocitat, especialitat que també puntua per als campionats d'Espanya i català, així com Legend. En regularitat, el Ral·li Costa Brava és puntuable per als campionats d'Espanya en les modalitats Sport i Super Sport. En dos dies, entre divendres 16 i dissabte 17 de març, els participants recorreran 11 trams diferents, alguns de tant mítics com Els Àngels, Osor, Collsaplana, Grions i Cladells.

El parc d'assistència estarà instal·lat a Domeny-Fontajau, i el parc tancat s'ubicarà a la Copa. El podi de sortida estarà situat a l'avinguda Ramon Folch. Allà arrencarà la prova el proper divendres a les 18h. Entre la llista d'inscrits en velocitat hi ha el dos cops guanyador del Ral·li, Lucky Battistolli (Lancia Delta), Valter C. Jensen (BMW M3), Antonio Parisi (Porsche 911) i Steve Perez (Lancia Stratos). També hi serà Jari Latvala el pare de l'estrella finlandesa del WRC, que pilotarà un Toyota Celica. El pilot gironí Francesc Gutiérrez també hi serà amb un BMW 325i.

Durant l'acte de presentació tant l'Ajuntament de Girona (que va apostar per la prova fa sis anys) com la Diputació i la Generalitat han mostrat el seu suport al ral·li, que més enllà del seu atractiu esportiu, també deixa un important impacte econòmic a la ciutat i a la provincia que Josep Pujols ha situat al voltant dels 400.000 euros.