L'Spar Citylift Girona passa plana a l'Eurocup: «Ara anem per la Lliga»

L'Spar Citylift Girona va passar plana ahir de la dolorosa eliminació a l'Eurocup, dimecres a la nit, a mans del Galatasaray. No hi ha temps per perdre, perquè diumenge es reprèn la Lliga Dia i l'equip d'Èric Surís té un exigent derbi català a la pista del Cadí (12.30, Esport3). Mentretant el president, Cayetano Pérez, posava sobre la taula quin era el proper objectiu d'una temporada que encara promet emocions fortes: «Ara hem d'anar per la lliga i, el primer pas és assegurar aquesta segona posició que tenim per passar directament a semifinals».

Pérez, que no es va estar d'assenyalar que l'eliminació europea havia estat «injusta» veient el nivell exhibit per l'Spar Citylift Girona, es queda amb l'espectacular comunió que hi va haver a Fontajau una vegada més entre l'equip i els aficionats. «El projecte va enganxant. La gent està motivada perquè sap que oferim un bon espectacle de bàsquet i que la massa social creix ho demostra el naixement, per exemple, d'un grup d'animació com són els GirUNIns», va subratllar el màxim dirigent del club. En aquest sentit va dir que «valorem molt l'esforç de les jugadores» i va afegir que «amb petits reajustaments que hem de fer podrem optar a moltes coses. Hem fet una passa més i no falta gaire perquè puguem aconseguir títols».

En aquest sentit, però, sí que va considerar que cal més suport econòmic per a l'Uni, tant d'empreses com d'institucions. «Per optar realment als títols hem de millorar el nostre pressupost i això passa per implicar més gent al projecte i rebre més ajudes», va explicar. Sobre els objectius en aquesta recta final de temporada Cayetano Pérez va insistir que «hem de consolidar el segon lloc a la lliga. La nostra gent està il·lusionada i encara podem tenir un final de curs engrescador».