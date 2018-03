Un parcial de 5-0 inicial a favor dels andalusos ha condemnat al Bordils a anar sempre per sota del marcador i, tot i retallar distàncies als minuts finals de partit, no ha pogut guanyar a la pista del segon classificat de la Lliga i ha caigut per 24-22.

Amb la derrota d'aquest dissabte, els de Sergi Catarain fa quatre partits que no coneixen la victòria i continuaran en zona de descens.