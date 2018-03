El Bordils perd a la pista de Los Dólmenes i suma el quart partit sense vèncer

El Bordils va perdre ahir a la tarda a la pista de Los Dólmenes (34-45). Els de Sergi Catarain fa quatre partits seguits que no coneixen la victòria –només han sumat un empat– i continuaran en zona de descens una jornada més. En les tres derrotes seguides, els de Catarain no han aconseguit marcar més de 22 gols: 19 contra el Ciudad Real, 21 contra el filial del Barça i 22 ahir, i això fa més complicat poder treure resultats positius.

Els gironins van encaixar un parcial de 5-0 en els primers 7 minuts de partit, i a partir d'aquí tot va ser més complicat per als visitants, que van haver d'anar a remolc durant tot el partit per mirar de capgirar el marcador. Després d'aquest parcial inicial, Catarain va fer alguns retocs en defensa. Això va fer que els rivals ataquessin amb menys fluïdesa i van tenir imprecisions. En canvi, els gironins van aconseguir llançaments més clars. Tot i així, en la primera part els de Catarain només van aconseguir acostar-se a tres gols a falta de 20 segons per arribar al descans (13-10), però sobre la botzina els andalusos van posar, de nou, una diferència de 4 gols.

Amb el 14-10 es va començar la segona part i els dos equips van anar intercanviant gols fins arribar al 21-16 a falta de 14 minuts per al final. Després, el Bordils va aconseguir un parcial de 3-6 que posava els blanc-i-verds a només dos gols (22-24) a falta de 2 minuts i mig per al final. Fins i tot els gironins van poder posar-se a un gol a falta d'un minut per acabar el partit, però un primer llançament no va entrar. I un altre, a falta de pocs segons per al final després d'una recuperació, tampoc.

Després de la jornada d'ahir el Bordils se situa en la penúltima posició de la classificació després de la victòria de l'Amenabar a la pista del Madrid (22-23). Els de Catarain estan ara a un punt de la permanència a falta de vuit jornades per acabar la lliga.

El pròxim partit del Bordils serà a casa, on Catarain va dir que no poden deixar escapar més punts si es volen salvar, davant el Lanzarote. Els canaris són un rival directe per la permanènca, ja que només estan un punt per sobre de la classificació dels blanc-i-verds i només han sumat una victòria en els últims deu partits. Allà els gironins van perdre a la pista dels illencs per 25-24. Guanyar suposaria tenir, gairabé segur, el gol average a favor.