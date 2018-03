El CPA Girona trenca l'hegemonia del CPA Olot al Campionat d'Espanya

La competència en el patinatge gironí està més viva que mai. El CPA Girona va aconseguir, en el Campionat d'Espanya de Grups de Xou Grans, superar el CPA Olot. Les olotines, les grans dominadores en àmbit estatal, europeu i mundial dels últims anys, van veure com la frescor i l'alegria del ball de les gironines, amb un disc basat en el famós personatge d'en Wally, Soc Aquí obtenia una millor puntuació final. La coreografia de l'Olot, Sense Opcions, no va estar executada a la perfecció, si bé s'hi va acostar més que al campionat gironí i català, però el CPA Girona sí que va brodar la seva actuació i va aconseguir, novament, connectar amb el públic. De fet, pràcticament el que es va veure va ser un empat tècnic. Només dues dècimes de diferència van separar les dues coreografies. L'olotina va aconseguir un 95,4, mentre que la gironina un 95,2. Però la puntuació individual de cadascun dels jutges és la que preval finalment i, en aquesta, va ser el Girona qui va superar el Olot per tres jutges amb millor puntuació contra dos.

Nuri Soler, l'entrenadora de les patinadores gironines comentava, després d'aquest èxit, que «estem en un núvol, hem treballat molt dur i ens havíem quedat sempre a les portes, però avui hem aconseguit el primer lloc». De la seva banda, Ricard Planiol, entrenador de l'Olot, es mostrava «molt content per la feina de l'equip, hem millorat en molts aspectes. Hem de felicitar el Girona, els ha sortit perfecte. Això és bo per la competència i el patinatge. A més a més, encara ens queda l'Europeu i el Mundial». Pel que fa a la resta de competidors gironins, PA Figueres i AE Fornells, van aconseguir quedar setè i dotzè respectivament. El club figuerenc representava el disc La reina dels dracs, mentre que el Fornells hi presentava Provoca'm.

La propera competició en la qual s'hauran d'enfrontar aquests dos equips, dos puntals del patintge artístic d'àmbit mundial, serà el Campionat d'Europa que es disputarà a Lleida del 27 al 29 d'abril. Queda un mes i mig per al proper assalt en aquest apassionant duel.