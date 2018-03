El Llagostera capgira el marcador i s'emporta un intens derbi gironi

La necessitat de sumar la victòria era imperial pels dos equips, tant per Llagostera com per Olot. Tot i això, arribava en una situació més crítica el conjunt llagosterenc, que va tirar de fer i d'urgència a la segona meitat per acabar cantant victòria.

Això que el primer equip en colpejar ha estat l'Olot. David Bigas, a l'equador del primer temps, anotava el 0 a 1 amb fortuna, ja que el seu xut l'ha desviat un defensor local al fons de la porteria.

A la represa, el Llagostera, contra les cordes, s'ha crescut. L'empenta dels locals ha anat tirant enrere un Olot que no ha trepitjat l'àrea de Marcos excepte en dues clares ocasions, tant de Cosme com de Guzmán. A l'altre porteria, Pablo Sánchez emptava a la sortida d'un córner i a set minuts pel final, Maynau, amb un precís xut creuat, ha marcat el 2 a 1 en una jugada que hauria d'haver estat invalidada per un clar fora de joc anterior de Gabarre.

Després d'uns minuts de final amb molta tensió, amb una gran intervenció de Marcos a Marc Mas a l'últim minut per salvar el seu equip, el Llagostera ha acabat sumant tres punts molt importants en el camí de la salvació. Ara, els blaugrana es troben a un punt de l'Olot.