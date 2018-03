L'Spar Citylift Girona s'endú el derbi de la pista del Cadí

Després de quedar eliminat d'Europa aquesta setmana a mans del Galatasaray, l'Uni Girona s'ha retrobat aquest migdia amb la victòria guanyant a la pista del Cadí La Seu d'Urgell (63-76). El derbi entre pirinenques i gironines ha estat molt igualat fins a l'últim període. Bona mostra d'això el 13-15 a la conclusió dels deu primers minuts. En el segon quart el guió ha estat el mateix. D'aquí s'explica el 32-34 del descans. A la represa, l'Uni ha sortit amb una marxa més i això li ha permès obrir el primer forat important per traçar el camí de la victòria quan a l'equador del tercer període ha assolit una renda de nou punts (39-48). Tot i això, les urgellenques no s'han rendit mai i han escurçat diferències per plantar-se a la fi del tercer parcial només perdent de cinc (51-56). A l'últim quart l'Uni ha lligat el triomf amb un gran parcial (12-20) que li ha permès endur-se el derbi per tretze punts de diferència (63-76).

Mendy amb 19 punts, seguida de Colhado amb 16 i Núria Martínez amb 12 han estat les millors del conjunt que dirigeix Èric Surís.