L'Spar Citylift Girona viatja a la Seu per oblidar l'eliminació europea

Després de l'eliminació als quarts de final de l'EuroCup dimecres a Fontajau davant el Galatasaray turc, l'Spar Citylift Girona encara el derbi català de la Lliga Dia davant el Cadí la Seu per mirar de passar pàgina com més aviat millor després de l'eliminació europea i centrar-se en la competició domèstica com va destacar el tècnic Èric Surís en roda de premsa.

Les gironines afronten el partit en un bon nivell anímic però «amb el punt d'inconformisme d'haver perdut a Europa», com diu el seu entrenador. Surís també va afegir que «afrontem amb molta ambició, ganes i il·lusió aquest tram final de temporada».

En la lliga, el Girona fa sis partits seguits que guanyen, i també en fa set que no perden lluny de Fontajau. Uns resultats que han fet que l'equip es consolidi a la segona posició i segueixi a l'estela del Perfumerías Avenida. De fet, amb una victòria les gironines s'assegurarien, virtualment, la segona posició de la classificació, que permet disputar directament les semifinals del play-off com a caps de sèrie.

Al davant, tindrà el Cadí la Seu, que són cinquenes a la classificació i lluiten per aconseguir una plaça als play-off.

Les lleidatanes van tornar a guanyar la setmana passada a la pista de l'Estudiantes (60-92) després de dues derrotes seguides.

De les rivals, Surís en va destacar que «fan bon treball i tenen la seva identitat des de fa temps» i va afegir que és un equip que «ens exigirà molt perquè és un equip molt agressiu i sòlid defensivament».

L'entrenador gironí també va voler destacar el paper de l'afició en aquest tram final de temporada, i va remarcar que de mica en mica la massa social està creixent i que les jugadores se senten orgulloses de l'afició.

En el partit que es va disputar a Fontajau a principi de desembre, l'Spart Citylift Girona ja es va imposar per 72-60 al Cadí la Seu.