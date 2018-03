El Peralada posa la directa cap a la permanència

?El Peralada ha aconseguit aquesta matí la tercera victòria consecutiva al camp d'un rival directe per la salvació, el Peña Deportiva (0-1). L'equip dirigit per Chicho, que encadena tres victòries seguides, ha patit durant el primer temps però a la represa, una diana de Manel ha valgut el seu pes en or. El davanter ha anotat l'únic gol del partit que ha permès al Peralada sumar tres punts que el situen a quatre punts de la promoció de descens i a cinc del descens directe.