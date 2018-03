Suárez i Countinho resolen sense Messi

Amb la principal absència de Leo Messi, que no va viatjar a Màlaga per haver estat pare, el Barça en va tenir prou amb una molt bona primera meitat per sentenciar el partit al camp del cuer, el Màlaga. Un gol de Luis Suárez i un altre de Coutinho, aquest últim amb el taló, van encarrilar el partit davant el conjunt andalús, que va jugar una hora del matx amb un jugador menys per l'expulsió amb vermella directa de Samu García.

No volia sentir ni a parlar d'ensurt del Màlaga en la nit d'ahir. El conjunt malagueny és l'últim equip que ha derrotat el Barça a la Lliga i potser, fruit d'aquest record, els d'Ernesto Valverde van sortir amb la sisena marxa posada des de bon principi. Dominant la possessió de la pilota, tancant el cuer de la categoria al seu propi terreny de joc, tenint ocasions en els primers minuts i, el més important, obrint el marcador al quart d'hora de partit.

Després d'un primer avís que no va entrar, Luis Suárez va enviar al fons de la xarxa, amb el cap, una excel·lent centrada des de la banda de Jordi Alba. L'uruguaià va esdevenir la principal referència en atac barcelonista davant l'absència de Messi, però les altres dues peces ofensives, Coutinho i Dembélé, van fer una primera part per enmarcar. Una de les vegades que el francès va arribar a línia de fons i es va desfer del seu defensor amb una frenada en sec, va fer una centrada perquè Coutinho, d'esperó, anotés el segon gol del Barça. Un autèntic golàs, el primer que porta la firma de dues de les tres incorporacions del club aquesta temporada, dels dos fitxatges més cars de la història de l'entitat.

El Barça va demostrar que al seu cap només hi havia el Màlaga i no el Chelsea i, si el partit s'havia posat de cara amb el 0 a 2, a la mitja hora de joc encara s'hi va posar més amb l'expulsió del local Samu García. El migcampista malagueny va veure la targeta vermella directa per una duríssima entrada a Jordi Alba. No hi havia discussions.

Amb un home menys, cuer de la Lliga i davant el líder, el Màlaga sabia que encara tenia una hora de joc per davant de patiment i semblava que amb la missió d'encaixar com menys gols millor. En atac, només apareixia En-Nesyri. El davanter marroquí va tenir una gran ocasió abans del descans per retallar diferències a l'electrònic, però incomprensiblament el seu cop de cap va sortir desviat de la porteria d'un Ter Stegen que amb prou fines va tocar una pilota en els primers 45 minuts. Coutinho i Paulinho, encara abans del descans, també van tenir dues clares ocasions per marcar el tercer pel seu equip.

A la segona part li va faltar tot el que s'havia vist al primer temps. El Barça, amb el marcador a favor i amb superioritat numèrica, es va dedicar a gestionar el seu avantatge davant un Màlaga inofensiu i, aleshores sí, amb la mentalitat també posada en el partit de dimecres davant el Chelsea. Dembélé, tot i que va acabar acusant el cansament, seguia sent un dels millors blaugrana i gairebé tots els desequilibris que buscava per la banda acabaven amb èxit.

Els minuts anaven passant i la victòria del Barça es podia cantar des de la mitja hora de la primera meitat. No va patir gens l'equip dirigit des de la banqueta per Ernesto Valverde, que a la segona part va donar entrada al terreny de joc a Digne, André Gomes i Aleix Vidal per Jordi Alba, Sergi Roberto i Dembélé, tres canvis pensant clarament en el partit contra el Chelsea, que estava present sobre el terreny de joc i en la forma de jugar dels barcelonistes.

Amb el xiulet de l'àrbitre, el Barça sí que es pot centrar al cent per cent en el partit de Lliga de Campions al Camp Nou d'aquesta propera setmana. A la Lliga, posa pressió a l'Atlètic de Madrid, segon, que ara és a onze punts. Els matalassers reben aquesta tarda el Celta.