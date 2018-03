El derbi és de color blaugrana

Tant Llagostera com Olot arribaven al derbi gironí amb moltes urgències. Urgències per sortir de la zona baixa i escapar-se del perill de descens a Tercera Divisió almenys per una setmana més. Tenia més necessitat de guanyar el Llagostera que, a base d'esforç i d'insistència, va dominar en la segona meitat davant un Olot que, tot i fer un bon partit i avançar-se al marcador, es va veure superat per un rival que se situa només un punt per sota a la classificació.

Els primers minuts de partit van ser molt igualats. La intensitat era protagonista per part de tots dos conjunts en un duel vital per les aspiracions de Llagostera i Olot. En el primer quart d'hora, les arribades van ser per part dels visitants a pilota parada, encara que sense finalitzar amb rematades a porteria. Cap dels dos equips va assumir gaires riscos en el primer temps i en una de les pilotes que el Llagostera va penjar a l'àrea contrària, Colorado era objecte de falta però l'àrbitre no va considerar que fos suficient per xiular penal. A la mitja hora de partit arribaria el primer gol. Després d'una falta perillosa a favor del conjunt llagosterenc, l'Olot va executar a la perfecció un contraatac per avançar-se a l'electrònic. De porteria a porteria en deu segons. Ginard donava la pilota per a Guzmán, que creuava el camp a tota velocitat abans de donar-la a Uri Santos que, de primeres i des de la banda, feia una centrada per a Marc Mas que obligava a fer lluir Marcos en la seva rematada de cap. El rebot afavoria a Bigas, que engaltava un xut que, després de rebotar en un defensa blaugrana, va acabar al fons de la porteria.

Amb desavantatge al marcador el Llagostera va fer un pas endavant i Colorado, un dels més actius, va enviar una pilota al travesser. Gabarre, que no va tenir el seu millor dia de cara porteria, també va perdonar l'empat abans que l'àrbitre, després de veure com el local Lucas Viale havia de ser substituït per lesió, indiqués el camí a vestidors.

La segona part s'iniciava amb una clara ocasió per a Toni Gabarre que, sol davant Ginard, no va trobar porteria. Una ocasió molt destacada que va esperonar el seu equip. El Llagostera començava a transformar la pressió en ocasions i al minut 65 va trobar premi. Colorado va posar un servei de córner a dins l'àrea que, després que la pilota fos pentinada per un jugador olotí, Pablo Sánchez, sol al segon pal, només havia d'empènyer la pilota al fons de la xarxa. Va reaccionar l'Olot generant l'ocasió més clara del segon temps. El valencià Marc Cosme, que feia pocs instants que era al terreny de joc, va afusellar Marcos, que va fer una aturada de molt mèrit per evitar que el conjunt blaugrana tornés a posar-se per darrere el marcador. Poc després, Guzmán també va tenir l'1 a 2 a les seves botes però el seu potent xut va sortir alt per poc.

L'acció del carriler dels olotins era el preludi del segon gol llagosterenc. Aquest arribava després d'una de les poques errades que va cometre al mig del camp l'Olot. Una pèrdua de pilota la va aprofitar Gabarre per afusellar Ginard, que va treure amb dificultats la pilota i en el rebot, Maynau, des de l'altra banda, va creuar molt bé la pilota i va provocar el deliri al municipal llagosterenc, amb molta presència d'aficionats olotins però també amb més llagosterencs del que és habitual. El gol va causar molta controvèrsia entre els jugadors visitants, que van reclamar amb molta insistència fora de joc de Gabarre a l'inici de la jugada que, d'altra banda, va semblar molt clar. Sigui com sigui el gol va pujar al marcador i l'empenta del Llagostera a la segona part va acabar donant els seus fruits. Això no significa que l'Olot fes un mal partit ni baixés el ritme a la represa, tot al contrari. Els de Raúl Garrido van tenir les seves opcions i van mantenir el pols al partit, però al final va semblar que les necessitats del blaugrana es van imposar.

A partir del segon gol local els minuts corrien en contra dels olotins, que van tenir una ocasió molt clara per empatar. Era ja al temps afegit, pràcticament a l'última acció del duel quan, Marc Mas, des del punt de penal, connectava un potent xut que desviava amb moltes dificultats el porter Marcos, que salvava així el seu equip. Amb el xiulet final de l'àrbitre, els jugadors del Llagostera van celebrar eufòricament la victòria, que els permet agafar aire a la classificació i tancar la jornada en la plaça de promoció de descens.