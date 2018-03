Esport és nom de dona a Girona

«Des de ben petits se'ns imposen uns rols concrets relacionats amb el nostre gènere. Encara existeixen i, amb el pas del temps, ho estem intentant canviar. Quan ets noia i dius que jugues a rugbi la gent se't queda mirant, bocabadada: «Com una noia pot fer un esport de tant contacte?». La frase és de Paula Jutglà, jugadora del GEiEG de rugbi amb experiència a la selecció espanyola absoluta, en una de les càpsules de promoció de la nova Jornada de l'Esport Femení que va reunir més d'un miler i mig de participants ahir al centre de Girona. L'experiència de Jutglà serveix per demostrar que, tot i les evidents millores dels últims anys, encara són necessàries jornades com les d'ahir per trencar estereotips sobre algunes disciplines considerades «no femenines» i tornar a insistir sobre el problema de l'abandonament de la pràctica esportiva entre les noies adolescents: en l'esport escolar la proporció entre nens i nenes és del 40/60% favorable a les nenes, mentre que en l'esport federat només hi ha un 23% de fitxes femenines.

«Esperem que arribi el moment que no calgui perquè hi hagi igualtat per accedir a fer una activitat esportiva, que, en el fons, serveix per inculcar valors i formar persones», explicava Olga Praderas sobre una Jornada de l'Esport Femení que ahir va oferir provar esports com hoquei, gimnàstica, tennis taula, bàsquet, tennis, piragüisme, futbol, ciclisme, patinatge, judo, rugbi, handbol, atletisme i vòlei. Al voltant de 1.500 dones es varen reunir per fer esport al centre de Girona entre les plaçes Catalunya, Salvador Espriu i Calbet i Rubalcaba, a més de les aigües del riu Onyar. La Jornada de l'Esport Femení havia tingut una prèvia el divendres a l'EUSES de Salt amb una trobada de debat amb el tema «Dona un pas per l'esport: trencant estereotips» amb diferents especialistes.