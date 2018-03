L'Uni s'assegura el segon lloc

Ho va dir Èric Surís dimecres passat just després que el seu equip quedés eliminat de l'Eurocup a mans del Galatasaray. «Ara hem de seguir treballant per intentar guanyar la lliga». I ahir, en la primera oportunitat que va tenir per retrobar-se amb la victòria, no la va deixar escapar. L'Spar Citylift Girona es va endur el derbi després de guanyar a la pista del Cadí, i va sumar un triomf que val el seu pes en or, ja que permet assegurar-se el segon lloc de forma virtual. De fet, les de Fontajau haurien de perdre els tres partits que queden (Sant Adrià, Zamora i Saragossa) i que el Mann Filter els guanyés tots tres, a part de recuperar l' average particular que ara mateix és favorable a les gironines (+15). Precisament, l'Uni tancarà la fase regular a finals de mes a casa contra les aragoneses. Assegurar-se el segon lloc té premi, permet passar directament a les semifinals del play-off, sense haver de jugar els quarts.

Un cop assegurat el segon lloc, l'Uni vol preparar a consciència i fins a l'últim detall els play-off. Per això han de servir els tres partits que resten fins a final de curs. Ahir, contra el Cadí, la igualtat va ser màxima. No va ser fins a l'últim quart quan les gironines van poder decantar el partit del seu favor. L'Uni va tancar el primer quart guanyant de dos (13-15). El segon període va començar de la millor manera possible. Amb un parcial de 0-6, amb 2 punts de Mendy i 4 d'Alminaite, les gironines van obrir el primer forat a l'electrònic (13-21). El Cadí va reaccionar de seguida i amb un 5-0 va tornar la igualtat (18-21). Aquest va ser el guió fins a la mitja part (32-34).

A la represa, i com sol ser habitual aquesta temporada, l'Uni va sortir amb una marxa més. Núria Martínez, Nadia Colhado i Magali Mendy -MVP de la jornada- van exercir de líders i en un tres i no res les de Surís ja havien agafat una màxima de deu (37-47). De forma inexplicable, aquesta bona feina va anar a les escombraries en només tres minuts (48-48). Tocava tornar a començar. I això és precisament el que van fer les de Fontajau. Dos triples de Traoré i Mendy, i una cistella de Colhado permetien tancar el tercer període guanyant de cinc (51-56). A l'últim quart, l'Uni va fer un pas més en defensa. Això, i l'encert des de la línia de tres amb quatre triples, va permetre acabar lligant una victòria més que merescuda (63-76).