El torneig de pàdel Diari de Girona comença avui al x3 Pàdel & Fitness

La primera edició del Torneig de pàdel Diari de Girona comença avui al x3 Pàdel & Fitness de Sant Gregori amb més d'un centenar de parelles apuntades. Entre setmana es duran a terme els partits classificatoris i dissabte i diumenge tindran lloc les semifinals i finals de la competició. En el torneig hi haurà tres categories, la masculina, la femenina i la mixta, i es podrà participar en una o dues. En cada una hi haurà tres divisions en funció del nivell dels jugadors, tots majors de setze anys. Oliva Motor Girona n'és el patrocinador principal, mentre que Agenthia Serveis Immobiliaris n'és l'espònsor.

Cada jugador podrà competir en dues categories, la masculina o femenina, i la mixta. En el moment de la inscripció, els jugadors ja varen escollir en quin dels tres nivells o divisions volien jugar: Primera, Segona o Tercera. «Podríem dir que la primera categoria és per a jugadors que fa anys que competeixen, tant en àmbit social com federatiu. La segona sol ser per a jugadors que no practiquen l'esport amb la mateixa regularitat ni des del mateix període de temps que els de primera. Per últim, la tercera categoria sol estar dirigida a jugadors que practiquen l'esport fa relativament poc o bé que el practiquen de manera molt menys regular, podríem dir que són un perfil d'inciació cap a la competició», explicava fa uns dies Edgar Oliver, director esportiu del x3 Pàdel & Fitness.

Els participants rebran un pack de benvinguda «molt complet» amb una samarreta especial, beguda, un suplement energètic, fruita, xips, magdalenes i algun detall més. Les finals es disputaran el diumenge dia 18 al matí. Abans hi haurà una xocolatada benèfica oberta a tothom que vulgui. Un cop acabin les finals, hi haurà l'entrega de premis i el gran sorteig que s'ha preparat amb obsequis com un viatge a una capital europea, un sopar per a dos i un cap de setmana en un balneari.