Tres punts d'or del Peralada

El Peralada va aconseguir ahir al migdia la tercera victòria consecutiva, al camp d'un rival directe per la salvació, el Peña Deportiva (0-1). L'equip dirigit per Chicho, que aconsegueix la segona victòria lluny de casa aquesta temporada, va patir durant el primer temps però a la represa, una diana de Manel va valer el seu pes en or. El davanter va anotar l'únic gol del partit, que va permetre al Peralada sumar tres punts que el situen a quatre punts de la promoció de descens i a cinc del descens directe.

El primer quart d'hora de partit va ser molt travat, amb poc joc amb la pilota per cap dels dos equips, que intentaven crear perill a partir de jugades directes sense ocasions gaire clares.

Tot i així, va ser el conjunt local el que va tenir més oportunitats per obrir el marcador durant la primera part. Una de les més perilloses va arribar al minut 20, quan Bernal va provar de superar Vito des del mig del camp, però la pilota va sortir per damunt el travesser per molt poc.

De fet, el Peña Deportiva es va apoderar del control del partit després del primers 15 minuts de la primera meitat, i el conjunt de Chicho no s'acostava a la porteria rival i li costava molt poder tenir la pilota.

A partir del minut 30, el Peralada va millorar i va mirar de teinr més la possesió de la pilota, però no va tenir cap ocasió clara per poder avançar-se en el marcador.

En la represa, Chicho va fer un parell de substitucions en els primers 15 minuts per mirar de canviar el rumb del partit. Maxi Villa i Iu Ranera van entrar per Serrano i Joel Arimany.

Al minut 58 una falta centrada per Paik va estar a punt de rematar-la Estallés per avançar els gironins. Qui no va fallar deu minuts més tard va ser Manel, que marcava el seu primer gol amb la samarreta del filial del Girona.

El davanter, des del segon pal, va pentinar una centrada de Sergi Álamo perquè la pilota acabés entrant plorant a la porteria d'Imanol i inaugurés el marcador.

Amb el 0-1 al marcador, el Peralada va tancar-se al darrere, mirant de sortir a la contra per sentacinar el partit. En una d'aquestes accions, al minut 79, Soni va poder marcar el 0-2 quan es va quedar sol davant el porter rival, però el camerunès va tirar la pilota al cos del porter eivissenc.

Finalment, el marcador no es va moure més durant el 10 minuts, més tres d'afegits, que quedaven, però els gironins van saber aguantar el marcador per emportar-se una victòria molt valiosa de les Pitiüses. El filial gironí, a més, aconsegueix tenir favorable l' average amb l'equip illenc.

Precisament, el pròxim rival del conjunt entrenat per Chicho serà un altre equip illenc i de la zona baixa de la classificació, l'Atlètic Balears, que ahir va guanyar el Deportivo (2-0) després de set partits sense vèncert. A Mallorca, els verd-i-blancs van treure'n un empat sense gols.

Serà un altre partit vital perquè el Peralada pugui aconseguir la permanència. Un matx que es disputarà diumenge a les dotze del migdia.