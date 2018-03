Coutinho presenta un MIC de rècord

Philippe Coutinho i el seu amic Neymar, ara al PSG, varen ser la sensació del MIC del 2008 que van jugar, i guanyar, amb la selecció brasilera cadet. Ara, una dècada més tard, Coutinho juga al primer equip del Barça i ahir va ser l'encarregat de presentar una nova edició del prestigiós torneig de futbol base que es disputa per Setmana Santa a la Costa Brava. «Per a mi el MIC va ser una oportunitat de gaudir d'un torneig molt ben organitzat i de poder sortir per primera vegada del Brasil, recomanaria als futbolistes que el gaudissin amb alegria i respecte i que estiguin contents dins el terreny de joc», va dir ahir Coutinho, que, juntament amb la futbolista del Barça femení Alexia Putellas, va presentar una edició que tornarà a trencar rècords. La d'enguany arribarà als 372 equips, superant de llarg els 280 inscrits de l'any passat. Això suposa que es disputaran més de 900 partits i que més de 7.000 nois i noies de fins a 42 països hi participaran.

Aquest any, el MIC incorpora dues noves categories, B2 (Cadets de 1r any) i C2 (Infantils de 1r any) i recupera la categoria G (Femení Aleví-Infantil). El MIC se celebrarà del 27 de març a l'1 d'abril i comptarà amb un total de 46 terrenys de joc distribuïts en 37 seus. Com a novetat, aquest any el torneig estrenarà seus a Figueres –l'estadi de Vilatenim serà l'escenari de la inauguració i algunes finals–, Sant Pere Pescador, Llançà, Bàscara, Empuriabrava, la Jonquera, Sant Gregori, Bescanó, Quart, Pals, Monells, Girona (Torres de Palau) i Vilobí d'Onyar

Parlant de Neymar, Coutinho, que es considera una persona molt tranquil·la però amb l'alegria que tots els seus paisans tenen, veuria amb bons ulls el complicat retorn al Barça del seu antic company al MIC: «Així és la vida. Neymar és un jugador grandíssim, ja jugo amb ell en la selecció i és un privilegi. Per a mi, seria molt bo que tornés al Barça. Li obriríem la porta, és clar».

D'altra banda, Coutinho va admetre que per a ell i per al seu progrés estar al Barça a les ordres d'Ernesto Valverde és un «gran pas». «Sempre ho he dit, que per a mi és molt bo el venir. Tant de bo puguem guanyar tot el que volem», va manifestar. Al Barça, de moment, sí que té Luis Suárez, amb qui va coincidir i va fer bona relació al Liverpool. «És el pistoler, marca molts gols. Hem passat bons moments junts a Anglaterra. Allà em va ajudar moltíssim i aquí està fent el mateix», es va sincerar Coutinho.

Sobre el partit de dimecres contra el Chelsea, en la tornada dels vuitens de final després de l'1-1 de l'anada a Londres, el migcampista augura un gran duel, que es perdrà per haver jugat ja la competició amb el Liverpool. «La Lliga de Campions és molt important. Faré el meu paper i estaré fora, com un fan, donant suport a l'equip. És un partit molt dur, tenen un gran equip i, la veritat, el que hem de fer és jugar com juga el Barça . Estar atents des del principi i intentar marcar ràpid», va avisar Coutinho en l'acte de prestació del MIC.