L'escuderia gironina del Costa Brava

Amb 172 inscrits, la 66a edició del Ral·li Costa Brava arrencarà divendres a Girona amb un rècord de participació que portarà cotxes de 22 marques diferents, moltes de les quals mítiques de l'època dels ral·lis de les dècades dels anys setanta i vuitanta, a passar per trams tan coneguts com els d'Osor, els Àngels, Collsaplana, Cladells... Entre els pilots, l'italià Lucky Battistoli (dos cops campió de la prova: 2015 i 2017); el noruec Valter Jensen (guanyador el 2011); l'actual campió d'Europa Antonio Parisi o, aquest competint en Legends, el guanyador del Ral·li Costa Brava del 1978 Toni Carello.

El Costa Brava és un gran reclam per a molts pilots estrangers, entre els inscrits també hi ha Jari Latvala, pare del pilot finlandès del mundial de ral·lis, però encara és més estimulant per als pilots gironins que veuen com una prova d'alt nivell se'ls hi planta davant de casa.

«És el gran ral·li de l'any per a molts de nosaltres, està molt ben organitzat i tothom vol venir; només cal veure els 172 inscrits», explica el veterà Narcís Marcó que, amb la seva filla de copilot, va guanyar el Costa Brava en regularitat, categoria Sport, l'any 2015 i ara repeteix amb l'única novetat que aquest cop el seu Lancia Delta Integrale competirà sota el paraigua de la renascuda escuderia Mediterrània.

Molt popular a Girona en els anys vuitanta i noranta, quan els seus cotxes pintats de blau destacaven en molts ral·lis, un grup d'antics components de l'escuderia Mediterrània va decidir recuperar-la i, des de l'1 de gener del 2018, torna a competir. «En un principi havíem pensat tenir 7 o 8 pilots, però el record que va deixar la Mediterrània entre la gent del motor és tan viu que, ara mateix, tenim 35 pilots amb fitxa de l'escuderia i en portarem 20 al Costa Brava», apunta el president de la Mediterrània, que serà, de llarg, l'escuderia que tindrà més cotxes al parc tancat de La Copa aquest cap de setmana en el Ral·li Costa Brava 2018.

«L'amistat i l'afició pels cotxes i els ral·lis és el que ha mogut tot això, va ser parlar-ne i molta gent s'ha engrescat», diu Padilla sobre els 35 pilots que té una escuderia que, esportivament parlant, té opcions de destacar també en aquest Costa Brava especialment en Regularitat amb el mateix Narcís Marcó (Lancia Delta Integrale), que ja sap el que és guanyar-lo amb aquest mateix cotxe, amb Carles Miró (Porsche 911) o amb Xevi Domingo (Porsche 911 Carrera). «En velocitat també tenim gent molt ràpida, però suposo que passarà com en els vells temps quan venia un pilot italià i guanyava el ral·li», apunta Narcís Marcó en referència al darrer guanyador del Costa Brava, Lucky Battistoli.

En aquest Ral·li Costa Brava 2018, l'escuderia Mediterrània competirà en velocitat amb Gonçal Ambit (Lancia Delta Integrale), Joan Donatiu (Porsche 911 Carrera), Joan Saguer (Toyota Celica) i Víctor Ribot (Renault 5 GT). En regularitat amb Miquel Bronsoms (Golf GTI), Albert Casadevall (BMW 325), Kiko Casaponsa (Alfa Romeo Giulietta), Jacint Company (Lancia Delta Integrale), Xavi Domingo (Porsche 911 Carrera), Xavier Faixedas(Citroën Visa GTI), Aureli Hernández (Seat Fura Crono), Jaume Mas (Peugeot 205 GTI), Carles Miró (Porsche 911), Josep Maria Molas (Ford Scort RS 2000), Albert Serras (Opel Manta GTE), Kim Vilatarsana (R5 Copa Turbo), Narcís Marcó (Lancia Delta Integrale) i Manel Roura (FIAT 131 Abarth); i, finalment, en Legends, amb Josep Mestres (Peugeot 205 GTI) i Carlos Rodenas (Porsche 911). «No exigim un filtre d'entrada gaire exigent a l'escuderia, el que tenim clar és que han de ser bona gent», detalla Narcís Marcó que detalla com la gent se'ls ha anat afegint: «Quan es va saber que tornàvem a posar en marxa la Mediterrània molta gent ens va trucar perquè comptéssim amb ells; nosaltres no organitzem ral·lis i ens preocupem pels pilots i, a vegades, simplement necessites algú que et doni ànims o un copet a l'espatlla».