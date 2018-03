Els primers partits obren el Torneig Diari de Girona al x3 Pàdel & Fitness

La primera edició del torneig de Pàdel Diari de Girona va començar ahir al vespre al x3 Pàdel & Fitness de Sant Gregori amb la disputa d'una desena de partits de totes les categories amb l'excepció de la primera divisió masculina, que no començarà fins dijous. Per a la jornada d´avui dimarts està previst el debut de l´entrenador del primer equip del Girona, Pablo Machín, que fa parella amb Raimon Nadal, delegat de la Federació Catalana de pàdel a Girona.

Amb 124 parelles en competició, hi ha 105 participants, però alguns competeixen en dues categories, fins divendres es duran a terme els partits classificatoris i dissabte i diumenge tindran lloc les semifinals i finals de la competició. En el torneig hi haurà tres categories, la masculina, la femenina i la mixta; i, en cadascuna de les tres categories, hi ha tres divisions en funció del seu nivell. Cada participant es va apuntar a la divisió que va voler.

A tots els participants se´ls regala un pack de benvinguda «molt complet» amb una samarreta especial, beguda, un suplement energètic, fruita, xips, magdalenes i algun detall més. Un cop acabin les finals de diumenge al migdia, hi haurà l'entrega de premis i el gran sorteig que s´ha preparat amb obsequis com un viatge a una capital europea, un sopar per a dos i un cap de setmana en un balneari. Oliva Motor Girona és el patrocinador principal del torneig de pàdel Diari de Girona mentre que Agenthia Serveis Immobiliaris n'és l´espònsor.