La tradicional Pujada a Peu als Àngels del GEiEG arriba a la 55a edició

La Pujada de Santa Llúcia, just al costat del monestir de Sant Pere de Galligants, tornarà a ser diumenge el punt de sortida de la tradiconal als Àngels del GEiEG, que arriba a la seva edició número 55. Aquest cop la cita arriba amb una tercera modalitat per fer-la encara més popular i accessible a tots els nivells amb un caràcter inclusiu: La «caminada» d'una llargada de 2 km des de la pista forestal que arriba a Montnegre que s'afegeix a les dues modalitats tradicionals: la competitiva i la més social per pujar els 9,2km del recorregut sense la pressió del rellotge i la marca.

Les inscripcions estaran obertes fins el proper dissabte dia 17, via internet a www.geieg.cat en el mateix punt de recollida de dorsals, a la botiga BAUHAUS de Girona de 10 del matí a 8 del vespre i a totes les recepcions del GEiEG: Sant Narcís, Sant Ponç i Palau. Cost inscripcions: modalitat A (competitiva): soci GEiEG: 8,5 ?/ no soci GEiEG: 14 ?; modalitat B (social): soci GEiEG: 4,5 ? / no soci GEiEG: 10 ?; modalitat C (inclusiva): soci i no GEiEG 4,5 ?.

La «caminada» inclusiva està oberta a col·lectius i associacions. Una prova en la qual ja han confirmat la participació dels esportistes de la secció d'esport adaptat del GEiEG.

La caminada té un recorregut de dos quilòmetres amb sortida a la pista forestal que va a Montnegre i arribada al primer esglaó del santuari.