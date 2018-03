La vida contra corrent d'Albert López arribarà a les pantalles

Albert López va morir l'11 de maig del 2015. Tenia vint-i-un anys i havia estat lluitant contra el càncer des de l'adolescència. Una malaltia que l'havia atacat tres cops. El primer va ser l'any 2011, quan va decidir treure's un bony a l'esquena que s'havia notat gairebé dos anys abans en un partit amb el cadet del Granollers que, fins llavors, tothom havia considerat benigne; i la tercera, el desembre del 2014, quan el gironí, que ja havia anat superant diferents operacions i tractaments de quimioteràpia, havia canviat de somni: d'arribar a professional de l'handbol a ser arquitecte.

Amb el tercer càncer al davant, en aquest cas de pulmó, Albert López va decidir plantar cara a la malàltia amb alguns dels valors que, segons ell mateix explicava, li havia donat l'esport. L'handbol que havia practicat primer al Fornells i després al Granollers: «Respecte, disciplina, no rendir-se ni tirar la tovallola, les ganes de lluitar... ». En el tombant entre el 2014 i el 2015, Albert López Ortega, o Fari com el coneixien en el món de l'handbol, va posar en marxa viviracontracorriente.com per explicar a través de les xarxes socials la seva lluita contra el càncer i la seva filosofia de viure contra corrent convertint-se en el «pilot» de la seva vida. «En un principi era una ximpleria, em pensava que ho seguirien quatre o cinc persones, però el tema es va anar fent gran i he rebut suport no només de gent de l'handbol, sinó d'equips d'altres esports...», explica Albert López en una entrevista aquest diari a finals de febrer d'aquell any. Els vídeos del jove esportista gironí van tenir molt ressò a la xarxa i Pep Santiago, un director nascut a Sant Feliu de Guíxols que en aquella època s'estava formant en direcció de documentals a l'ESCAC de Barcelona, s'hi va interessar després de veure el primer dels que Albert López va penjar. «M'hi vaig posar en contacte a través d'un amic comú; ell em va dir que buscava la manera d'explicar la seva lluita i jo li vaig contestar que el podia ajudar a través del format documental», relata Pep Santiago que, en els mesos següents, va seguir el dia a dia d'Albert López per gravar, amb l'ajuda d'un petit equip amb Pep Bosch, també gironí fent de director de fotografia i de càmera, el que s'ha acabat convertint en el documental Pilotos.

« Pilotos és la manera com l'Albert anomenava la gent que el seguia i l'acompanyava en la seva lluita», apunta Santiago que té enllestit el seu treball a falta de part de la seva feina de postproducció, per a la qual ha obert una campanya de micromecenatge a través de Verkami. Es necessiten 7.600 euros per completar el procés i, a manca de 22 dies, per tancar la campanya a Verkami ja s'han superat els 5.000 euros: «La nostra intenció amb el documental és continuar difonent la filosofia de l'Albert. Ajudar a lluitar contra els efectes secundaris del càncer; amb un somriure no eliminaràs la malaltia, però sí que plantes cara als problemes per comunicar-se, a l'aïllament i a la depressió que afecten molts malalts de càncer i a les seves famílies». Les col·laboracions a Verkami es poden fer des d'1 euro.

En els 60 minuts de Pilotos es veuen imatges del dia a dia d'Albert López gravades per l'equip de Pau Santiago en aquells mesos, però també hi ha entrevistes amb el seu entorn –mare, germà o parella– a més de fragments dels vídeos que ell publicava en les xarxes socials de viviracontracorriente.com. «Tenia una manera molt directa de comunicar-se per explicar com s'enfrontava al càncer, parlant-ne sense perdre el somriure ni deixar de lluitar», detalla Santiago que espera poder estrenar el documental aquest estiu. La idea és portar Pilotos a un festival especialitzat de Canes i després estrenar-lo en cinemes de Barcelona i Girona, a més «de passar-lo en llocs que van ser especials per a l'Albert, com Fornells o Granollers».

«Ens agradaria que també es pogués veure per televisió perquè continués sent una font d'inspiració per a molta gent», conclou el director de Pilotos.