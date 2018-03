«Sento que puc lluitar pel títol»

El pilot de Roses Maverick Viñales (Yamaha) va reconèixer que «l'any passat va ser difícil» per a ell perquè va patir «molts alts i baixos», però creu que la situació ha canviat i que en la seva segona temporada a MotoGP serà capaç de «lluitar tot l'any pel títol» de la màxima categoria. «Estic molt emocionat per venir a Qatar i començar la nova temporada. L'any passat va ser difícil per a mi amb molts alts i baixos, però per sobre de tot vaig aprendre molt durant la temporada amb la meva Yamaha M1. Ara sento que podem fer grans coses aquest any i que podrem lluitar durant tot l'any per guanyar el títol. Estic segur que sempre estarem aspirant a dalt de tot», va sentenciar Viñales en declaracions difoses pel seu equip.

A punt de començar el nou Mundial, el català ha destacat que la pretemporada l'ha «ajudat a provar moltes coses» fins que «al final» han aconseguit «trobar una bona posada a punt». «Encara tenim alguns petits problemes amb l'electrònica, però crec que estarem al cent per cent en aquest primer Gran Premi. Qatar és un circuit que m'agrada, allà vaig guanyar la meva primera cursa amb Yamaha, així que tinc records molt especials i faré tot el possible per estar al podi de nou», va prometre.