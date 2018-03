El Ral·li Costa Brava arrenca avui al centre de Girona

La 66a edició del Ral·li Costa Brava arrenca aquesta tarda (18.00) des del centre de Girona, en concret, des del podi de sortida de l´avinguda Ramon Folch. 172 cotxes prendran part a la competició, que es durà a terme entre aquest vespre i demà. La prova és puntuable per al Campionat d'Europa FIA de Ral·lis Històrics i conforma la primera gran trobada esportiva de clàssics de la temporada continental, espanyola i catalana, als apartats de Velocitat i Regularitat, així com per la modalitat Legend d'exhibició.

Girona, com en les anteriors sis edicions, acull el parc tancat al pàrquing de la Copa; el podi de sortida i arribada a l'avinguda Ramon Folch; i el parc d'assistència a Domeny-Fontajau. La primera etapa portarà els pilots a cobrir els tres primers trams avui mateix: Santa Coloma-Sant Hilari (19.20), Sant Hilari-Osor (19.55) i els Àngels (20.50). La sortida de la segona etapa serà demà a primera hora del matí (08.00). Els pilots tindran per davant aquests trams: Dues passades a un bucle format per quatre especials diferents: Osor (a les 09.18 i 14.48); Collsaplana (a les 10.00 i 15.30); Grions (a les 11.00 i 16.30) i Cladells (a les 11.45 i 17.15)

Amb 172 inscrits provinents de 18 països diferents i amb 22 marques de cotxes representades, aquesta edició de Ral·li Moritz Costa Brava, es converteix en una de les que més expectatives ha creat de tota la història.