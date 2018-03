El x3 es prepara per a un intens cap de setmana de pàdel i activitats lúdiques

Les instal·lacions del x3 Pàdel & Fitness de Domeny es preparen per un intens cap de setmana d'esport i activitats lúdiques. El I Torneig Diari de Girona enfila la seva recta final amb la disputa dels partits més decisius per decidir els campions de cada categoria i, a més a més, un extens programa d'activitats socials per a tota la família. La competició s'acabarà diumenge al migdia amb l'entrega dels premis una vegada acabin les finals, però abans, des d'avui, oferirà emocions fortes i moltes propostes d'interès.

En l'àmbient esportiu ahir van començar els partits de la primera categoria, la que reuneix aquells jugadors més experimentats i amb més rànquing. Avui s'espera el debut de l'entrenador del Girona, Pablo Machín, gran aficionat al pàdel, que forma parella amb Raimon Nadal, el delegat a la província de la Federació Catalana.

Demà serà una jornada de gran intensitat al torneig de pàdel Diari de Girona. Amb molta activitat esportiva (més d'una vintena de partits, decisius, de 10 a 13h i de 15h a 19h) però també lúdica. Així, entre 2/4 de 10 i les 11 del matí hi haurà una xocolatada, seguida per una sessió de Sh'bam, una activitat de ball, entre les 11 i 3/4 de 12. La següent activitat que s'ha organitzat és la de Balance, una fusió del ioga, tai-txi i pilates, que arrencarà a les 12 del migdia. Aquestes activitats van adreçades tant als jugadors/es del torneig com a la gent que no hi hagi pogut participar. A partir de la una es vol muntar un pica-pica/catèring a l'aire lliure, si el temps ho permet. A més també hi haurà animació infantil.

El club x3 Pàdel & Fitness va fer sis anys aquest octubre passat. Obert des del 2011 ha aconseguit arribar als 250 socis. La instal·lació disposa de 8 pistes de pàdel, 4 de les quals indoor (dins la nau o interiors) i 4 outdoor (a l'exterior). També hi ha una sala de fitness, una sala d'activitats dirigides, una sala d'entrenament personal, una sala de quiromassatge, piscina exterior, una botiga pròpia de pàdel i servei de bar-restaurant.