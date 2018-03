Pablo Machín és la gran atracció de la jornada al torneig Diari de Girona

L'entrenador del Girona FC Pablo Machín, gran aficionat al pàdel, va ser ahir la gran atracció en una nova jornada del I Torneig Diari de Girona. Fent parella amb el delegat de la Federació Catalana, Raimon Nadal, van sumar la victòria en la seva estrena en la competició, tot i que no podran continuar el seu recorregut junts perquè avui el tècnic té la darrera sessió preparatòria abans de marxar a Madrid per l'històric duel de demà al Santiago Bernabéu contra l'equip blanc. La dupla Machín-Nadal es va imposar per 6-4 i 6-4 a la formada per Àlex Silva i Josep Márquez. En la semifinal d'avui, Raimon Nadal haurà de presentar un substitut. No ho tindrà fàcil perquè al davant es trobarà amb Edu García fent parella amb Daranas.

Machín és un gran aficionat al pàdel, un esport que practica amb regularitat sobretot des que va arribar a Girona ara ha fet quatre anys. Ahir la presència de l'entrenador al x3Pàdel & Fitness va ser una de les notes més destacades de la jornada. El I Torneig de Pàdel Diari de Girona enfila la recta final avui amb la disputa dels partits més decisius abans de les finals de demà. I en paral·lel està programada una jornada lúdica farcida d'activitats esportives i socials i també dirigides als nens. Les activitats s'obriran amb una xocolatada a partir de 2/4 de 10 del matí.

A tots els participants del torneig se´ls ha regalat un pack de benvinguda molt complet, amb una samarreta especial, beguda, un suplement energètic, fruita, xips, magdalenes i algun detall més. Un cop acabin les finals de demà al migdia, hi haurà l'entrega de premis i el gran sorteig, que s'ha preparat amb obsequis com un viatge a una capital europea, un sopar per a dos i un cap de setmana en un balneari. Oliva Motor Girona és el patrocinador principal del torneig de pàdel Diari de Girona, mentre que Agenthia Serveis Immobiliaris n'és l'espònsor. La primera edició ha reunit més d'un centenar de jugadors formant una seixantena de parelles.