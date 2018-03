El segon lloc té un premi

Èric Surís i els seus ajudants deixen poques coses sense estudiar. No són gaire partidaris de la improvisació i, per exemple, tenen el complicat calendari d'aquesta temporada analitzat de fa mesos. Quan es pot donar descans o quan no, la influència de combinar l'Eurocup amb les competicions estatals, la incidència de les aturades per les finestres FIBA per a les seleccions... I un d'aquests punts a tenir en compte és el «premi» de dues setmanes lliures que tindran els dos primers classificats de la lliga regular abans de jugar les semifinals del play-off. L'Uni tanca la lliga el 31 de març, en plena Setmana Santa, rebent el Mann Filter a Fontajau i, com que els equips que quedin entre el tercer i el sisè han de jugar els quarts de final, les semifinals no comencen fins al 14 d'abril. «Classificar-nos com a segones de la Lliga ens permetria tenir dues setmanes per fer gairebé una pretemporada i arribar en òptimes condicions a les semifinals», detalla Èric Surís sobre un segon lloc a la fase regular que serà matemàtic per al seu equip si avui derroten el Sant Adrià en el derbi català a Fontajau (18.00).

Al davant, l'Uni tindrà avui un Sant Adrià que, després de l'èxit que va suposar jugar la Copa, intentarà ara colar-se en un play-off que s'ha posat molt car per la millora en aquesta segona volta d'equips com Gernika o Cadí: «Elles s'estan jugant el play-off i estan fent una temporada increïble que, personalment, a mi no em sorprèn perquè és un equip que fa un molt bon bàsquet». A tres jornades del final, el Sant Adrià és vuitè però té el sisè (Gernika) i el cinquè (Gipuzkoa) a dos en aquesta lluita pel play-off on, sobre el paper, els dos equips bascos i els dos catalans, Sant Adrià i Cadí la Seu, es juguen les dues places que queden lliures, atès que Avenida, Girona, Mann Filter i Ferrol segur que seran a la lluita pel títol. «Pot ser un partit molt maco per a l'espectador perquè cap dels dos equips especulem i sempre intentem fer un joc molt atractiu; ens agrada jugar en transició i jugar amb possessions curtes i tirs ràpids», remata Surís sobre el partit d'aquesta tarda a Fontajau contra el Sant Adrià. El duel no es juga demà, horari habitual de l'Uni a casa, perquè el pavelló està ocupat per un campionat de funky.