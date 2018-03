L'Uni pateix fins el final per endur-se el derbi

L'Spar Citylift Girona ha patit de valent per endur-se el derbi català contra el Sant Adrià. El partit ha estat més interessant per l'emoció del resultat i la incertesa al marcador que per la qualitat del joc, amb un Uni molt desencertat en el tir i que mai s'ha acabat de trobar bé sobre la pista.

Al final, un 2+1 de Traoré quan només quedaven 29 segons pel final del xoc ha sentenciat (74-66), tot i que les visitants han tingut temps per fer un darrer triple (74-69) abans que Martínez tanqués el partit amb dos tirs lliures.

El tècnic de l'Uni, Èric Surís, ha tingut la baixa de Colhado, que ha vist tot el partit des de la banqueta.