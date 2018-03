Un Barça amb baixes rep l'Athletic en un partit especial per a Valverde

Després de classificar-se per als quarts de final de la Lliga de Campions guanyant 3-0 dimecres al Camp Nou contra el Chelsea, el Barça rep aquesta tarda (16.15, BeIN LaLliga) l'Athletic abans de l'aturada de seleccions de la pròxima setmana.

Un partit en què els blaugrana miraran de mantenir l'avantatge de vuit punts, o augmentar-lo, respecte al segon classificat, l'Atlètic de Madrid, sabent que després del partit d'avui quedaran només nou jornades de Lliga. Els de Simeone jugaran just acabi el partit dels culers (18.30h, BeIN LaLiga) al camp del Vila-real.

Per al partit davant el seu ex-equip, Ernesto Valverde no podrà comptar fins amb cinc jugadors del primer partit. A les baixes de Luis Suárez per sanció, i de Busquets, Semedo i Denis Suárez per lesió s'hi ha afegit, a última hora, la del central Thoma Vermaelen. El belga pateix una contusió al turmell.

Per aquest motiu, el tècnic extremeny va completar la convocatòria amb el jugador del filial, Carles Aleñá, de qui en roda de premsa li van preguntar a Valverde si era el nou Iniesta. El tècnic blaugrana es va limitar a respondre que «Iniesta és un jugador incomparable, però Aleñá és un jugador amb molta trajectòria en aquest club». D'aquesta manera, formen la llista de divuit convocats els següens jugadors: Ter Stegen, Cillessen, Piqué, Rakitic, Iniesta, Messi, Dembélé, Coutinho, Paulinho, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal, Umtiti, Yerry Mina i Aleñá.

Pel que fa a l'onze inicial, sembla que Valverde utilitzarà Rakitic per substituir el lesionat Busquets. Per tant, André Gomes serà qui acupi un dels llocs d'interior juntament amb Coutinho. El portuguès podria tenir una altra oportunitat al mig del camp per intentar sortir d'aquest petit infern que ha reconegut haver viscut al Barça. La seva sinceritat reconeixent que no passava per un bon moment personal ni futbolístic en una entrevista li va valer per ser ovacionat per la seva afició contra el Chelsea quan va entrar pel de Ciutat Badia.

Per altra banda, Paulinho és qui es posiciona millor per ocupar el lloc de Luis Suárez i reforçar el mig del camp. Una altra de les opcions és Paco Alcácer, però el de Torrent no està gaudint de minuts en els últims partits.

Valverde també podria donar descans, almenys d'inici, a Andrés Iniesta, de qui va dir en roda de premsa, sobre la seva possible sortida al juny rumb a la Xina, que «és una circumstància que depèn d'ell. No em va sorprendre la seva declaració. No estic pensant en l'any que ve, encara. El cap dona per a molt, però al final un pensa en el que té per davant, més enllà que a un se li fa difícil pensar en un Barça sense Andrés». El manxec va dir després del partit contra el Chelsea que anunciaria el seu futur a final d'abril.

Per altra banda, l'Athletic arriba al Camp Nou després de quedar eliminat de l'Europa Legue davant l'Olympique de Marsella. Els de Ziganda es troben a la zona mitjana de la classificació i porten 7 dels últims 12 punts possibles en Lliga, i volen aprofitar les últimes bales per poder entrar a Europa.

El tècnic navarrès no podrà comptar ni amb Yeray ni amb Mikel Rico, que es van lesionar dijous davant el Marsella. Tampoc podrà jugar Balenziaga, que continua lesionat.

En les últimes tres visites lligueres, els lleons no han aconseguit marcar i han encaixat 11 gols. Els bascos fa des de la temporada 2003-04 que no aconsegueixen treure un resultat positiu del Camp Nou (1-1) en Lliga, i ens hem de remuntar fins la temporada 2001-02 per trobar l'última victòria de l'Athletic a l'estadi culer (1-2).

En el partit de la primera volta al Nou San Mamés el resultat va ser de 0-2 a favor dels blaugrana amb gols de Messi i Paulinho.