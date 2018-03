L'Uni es fa seu el segon lloc

L'objectiu era guanyar i assegurar la segona plaça, que classifica directament per a les semifinals de la Lliga Dia. I es va aconseguir, encara que, segurament, amb més patiment de l'esperat contra un Sant Adrià molt incòmode. La millora defensiva que va fer l'Spar Citylift a la segona part, l'experiència en els moments calents de les jugadores d'Èric Surís i l'esgotament d'un rival que havia aconseguit complicar la vida a l'Uni a Fontajau van ser tres de les claus per explicar que el triomf es quedés a casa. Res es va començar a veure clar fins ben entrat el darrer minut, quan un 2+1 de Traoré a 29 segons del final sentenciava (74-66) abans d'un triple del Sant Adrià i que Núria Martínez tanqués el derbi amb dos tirs lliures (76-69). Abans, dues accions seguides de Mendi, ben secundada per Buch, havien permès a les gironines agafar ni que fos una mínima renda per encarar en avantatge un tram final que es preveia a cara o creu.

Acostumats, en els partits de la Lliga Dia, a esbandir els rivals amb notable solvència, es va veure de seguida que el derbi d'ahir incomodava les noies d'Èric Surís, molt mancades d'encert. La prova, per exemple, va ser que l'Uni no va fer el primer bàsquet, un triple de Buch (3-2), fins que ja s'havien jugat més de dos minuts i mig. A pesar de les males sensacions, tant en defensa com en atac, l'Uni va tancar el primer parcial dominant de dos (18-16) després d'evitar amb un 7-0 que les barcelonines marxessin abans d'hora (6-12). Nadia Colhado, que no va jugar per precaució després d'haver notat unes molèsties en l'entrenament de divendres, s'ho mirava des de la banqueta.

El Sant Adrià, molt encertat des del triple gràcies a Riley i López, va seguir incomodant l'Uni. I va ser capaç de marxar al descans dominant de sis (35-41). A la represa, les noies d'Èric Surís van fer un pas endavant en defensa. El Sant Adrià potser ja no es trobava tan còmode, però va seguir estant dins del partit fins al final, responent tots els intents d'estrebada de l'equip gironí. Fins que va dir prou, d'esgotament, a menys d'un minut per a l'acabament i l'Uni ho va aprofitar per respirar tranquil i celebrar que el segon lloc és seu.