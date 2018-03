El Peralada segueix el seu camí cap a la permanència

El Peralada ha sumat un punt contra l'Atlètic Balears que li permet seguir el seu camí cap a la permanència. Contra un rival directíssim l'important era no perdre i els empordanesos, tot i no poder guanyar, com a mínim han mantingut la línia d'imbatibilitat al seu camp d'aquesta segona volta. El partit ha estat marcat per la tramuntana i per les escasses ocasions de gol. El filial del Girona suma 37 punts, amb 7 de coixí respecte la promoció i el descens directe que marquen el Llagostera i el Formentera, respectivament.