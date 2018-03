Victòria clau del Bordils davant el Lanzarote en la lluita per la permanència

El Bordils va aconseguir una victòria molt important per la lluita per la permanència davant un rival directe, el Lanzarote (25-15). Un resultat que fa que els de Sergi Catarain aconsegueixin el gol averege amb els canaris, tot i que el triomf va ser insuficient per sortir del descens a causa de les victòries de rivals directes: l'Amenabar i el Covadonga.

A diferència dels altres partits en què els rivals feien un parcial inicial gairebé definitiu, aquest cop van ser els de Catarain que van fer un parcial inicial de 8-1 en els 20 primers minuts de joc que els va permetre jugar amb avantatge la resta del partit.

Tot i el còmode avantatge, els gironins no es van relaxar en cap moment i van aconseguir arribar al descans amb una diferència de sis gols (10-4). Els gironins van estar especialment fins en la transició de les jugades i van saber atacar en presició. A la represa, el Bordils va tornar a començar fort amb un parcial de 4-2 que posava els de Catarain amb un avantatge de vuit gols (14-6) quan es portaven sis minuts de segona meitat.

Després hi va haver un intercanvi de gols fins arribar al 18-10 a falta de catorze minuts.

La victòria no es podia escapar, i els locals van tornar a fer un parcial favorable de 7-3 en els següents dotze minuts que deixava els de Catarain amb un avantatge de dotze gols (25-13).

El quatre minuts finals, i amb la victòria assegurada, els canaris van anotar dos gols per maquillar el marcador i deixar el resultat final en 25-15.

Al final del partit, Sergi Catarain va destacar que «no ens podíem relaxar i hem sortit molt forts i intensos amb molta velocitat en transició i trencant la connexió amb el seu pívot» i ha afegit que «el control total defensiu per part nostra sense deixar moviment rival ha estat la clau del partit».

Un triomf insuficient per sortir del descens, però amb la victòria es va superar el Lanzarote i ara el Bordils és tercer per la cua empatat de punts amb el Covadonga i l'Alacant, tot i que aquests últims encara han de jugar avui contra l'Alcobendas.

El pròxim partit dels gironins serà a la pista del Torrelavega, quart classificat i que fa dos partits que no guanya. En el partit disputat a Bordils els cantabres es van imposar per 20-28. El partit es dispuatarà dissabte a les 20.30 h.