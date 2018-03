Benvingut empat del Peralada davant un necessitat Atlètic Balears

En el segon partit consecutiu contra un rival directe de la zona baixa de la classificació, el Peralada es va conformar amb un punt, positiu a efectes classificatoris, davant un històric, l'Atlètic Balears, ofegat en la penúltima plaça i amb gairebé un peu a Tercera Divisió. Els peraladencs no van tenir la fluïdesa i l'encert que van tenir en partits anteriors al Municipal alt-empordanès, però van sumar un bon punt per seguir escalant i mantenir la distància amb el conjunt de Palma i amb la zona de descens.

Jugant contra onze jugadors balears i també contra la tramuntana, el Peralada va veure com l'Atlètic Balears, amb molta més pressió i amb una necessitat imperial d'aconseguir els tres punts, dominava l'enfrontament i tancava l'equip de Chicho al seu propi terreny de joc. Fullana era el primer a avisar, al quart d'hora de joc, però Marc Vito responia amb una bona intervenció. Tot i que en els primers 45 minuts els visitants van ser més dominadors, el Peralada va equilibrar el partit encara que no van gaudir de cap clara ocasió per obrir la llauna i avançar-se al marcador.

La igualtat va ser la tònica de la segona part. Els peraladencs no volien prendre molts riscos per conservar, com a mínim, un punt que no es va rebre amb mals ulls. Durant uns minuts no va passar res destacat en el duel mentre que a mesura que s'arribava a l'últim tram del duel, l'Atlètic Balears va tornar a prémer l'accelerador per intentar buscar el gol de la victòria. Comandats per Canario, els mallorquins ho van intentar amb centrades laterals que afortunadament no van trobar rematador.

Al final i sense temps per a més, els dos equips van sumar un punt, molt més positiu per als gironins, que amb una jornada menys mantenen cinc punts d'avantatge respecte a la plaça de promoció de descens i també respecte al descens directe. El proper cap de setmana l'equip xampanyer visita el Saguntí.