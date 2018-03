Dos gols de Medina i un d'Henry treuen el degà del descens

El Palamós torna a guanyar a casa i surt del descens. Quatre mesos després, el degà va tornar a guanyar davant la seva afició. La darrera vegada va ser el 19 de novembre del 2017 (3 a 1 al Gavà) i el d'ahir va ser un triomf molt celebrat perquè el Granollers havia perdut al matí i això permetia als de Pitu Batlle sortir del descens si aquests superaven el Castelldefels. Ara, gironins i vallesans empaten a punts (27) però són els palamosins qui ocupen la preuada dissetena plaça gràcies al millor goal average.

El Palamós va sortir a jugar amb el segell Pitu Batlle, és a dir, amb intensitat i pressió al rival. La primera ocasió va ser per als locals, quan Gelmà va picar una falta i Medina va rematar a la dreta d'Àlex (minut 10). Un minut més tard va respondre el Castelldefels amb una rematada de Bermúdez, que amb el cap va enviar per sobre del travesser de l'ahir titular Àlex Campos.

Als 19 minuts els locals van obrir la llauna. Lluc Banús, que ahir va actuar al lateral dret, va enviar una llarguíssima assistència des de la dreta de la seva defensa fins a la frontal de l'àrea, allà el més llest i murri de la classe, Marc Medina, va driblar el porter i a porteria buida feia l'1 a 0 i el seu 10è gol a la Tercera Divisió enguany. Els locals van perdonar el 2 a 0 en dues accions molt clares de Nahuel i Litus i a punt van estar de pagar-ho molt car quan al minut 42 Gibert va fer lluir el porter Àlex Campos. Però a les acaballes del primer temps (minut 44) el pitxitxi palamosí va tornar a marcar. Córner picat per Marc Gelmà i Medina, al primer pal i amb el cap, va situar un tranquil·litzador 2 a 0 al marcador amb el qual s'arribaria al descans.

A la segona meitat, el Palamós va disposar de dues bones ocasions per deixar sentenciat el matx però les oportunitats de Kike Sánchez (minut 49) i sobretot una de Medina, que després d'una assistència de Nahuel va rematar a fora (minut 62), no van entrar i en canvi, els barcelonins van escurçar distàncies amb un gol de Manel a manca de 10 minuts per finalitzar el partit. Els 5 minuts d'afegit van servir per fer el definitiu 3 a 1 obra d'Henry, que havia substituït Medina.

El proper cap de setmana els palamosins visiten el complicat camp del Vilafranca amb l'objectiu de seguir sumant.