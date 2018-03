Una mala primera part condemna el Llagostera a la Nova Creu Alta

Semblava que la victòria en el derbi contra l'Olot havia de tenir continuïtat a la Nova Creu Alta, per moral, confiança i intencions d'enllaçar uns quants resultats positius per sortir de la zona baixa de la classificació en aquest últim tram de competició. Res més lluny de la realitat. A Sabadell, el Llagostera es va mostrar tou, pràcticament sense generar perill excepte en uns últims minuts que, coses del futbol, hauria pogut fins i tot sumar un punt fruit de la seva insistència, més amb cor que cap i el relaxament dels arlequinats. A més a més, que el teu millor home sigui el porter tampoc acaba sent un bon símptoma.

Amb canvis a l'onze titular, d'entrada amb homes com Maynau, Chele o Guichón, suplents en l'últim partit, el conjunt entrenat per Òscar Álvarez va tenir ben poques opcions al primer temps per aconseguir superar la defensa local. El Sabadell va sortir més ofensiu davant una ordenada defensa visitant, molt ben protegida per un Marcos que, tot i la derrota i encaixar dos gols, va ser el millor home dels blaugrana. Els locals Josu i Marc Martínez, en el primer quart d'hora de joc, van avisar seriosament en dues ocasions que serien el preludi del primer gol del partit. Al minut 25 de partit, Josu Ozkoidi va marcar després d'aprofitar una assistència de Felipe Sanchón, que havia rebut una pilota morta dins l'àrea després d'un xut que entre Marcos i el travesser no va acabar dins la porteria. El gol va fer augmentar el desconcert dels gironins, que amb prou feines van trepitjar l'àrea vallesana en els primers 45 minuts. Qui va fer mal per segona vegada era el Sabadell. Encara abans del descans, al minut 41, Aleix Coch, rematant una centrada de Felipe Sanchón, va ampliar les diferències al marcador. El jugador local va rematar a plaer una assistència, la segona, de l'ex del Girona davant la passivitat defensiva del conjunt llagosterenc, que, amb el marcador tant clarament en contra, havia d'arriscar més a la segona meitat per intentar treure alguna cosa positiva al camp d'un rival directe, almenys a l'inici del duel, per lluitar per la salvació.

En el primer quart d'hora de la segona meitat el protagonista va ser del Llagostera i no per explicar notícies positives. Va ser Marcos, el porter, qui va evitar dos gols cantats del Sabadell amb dues aturades molt meritòries als xuts de Felipe Sanchón. Els minuts anaven passant i l'equip dirigit per Òscar Álvarez no mostrava símptomes de reacció. És més, el tercer gol dels arlequinats semblava estar a punt d'arribar però entre el desencert de l'equip entrenat per Toni Seligrat i el més que destacable encert de Marcos van evitar que aquesta situació arribés i el partit seguia estan encarrilat pels locals però amb una petita porta oberta per als gironins, que van buscar d'aprofitar en una ajustada final.

A set minuts per al final, Pablo Sánchez va aconseguir perforar la porteria contrària i tornava l'emoció al duel. El Sabadell va veure perillar els tres punts i el Llagostera va fer un pas endavant per intentar sumar, com a mínim, un punt que hauria estat molt benvingut. En els últims instants, jugada polèmica que ha perjudicat els interessos dels llagosterencs. L'àrbitre estava disposat a xiular un clar penal a favor dels gironins però l'assistent anul·lava la jugada per fora de joc, molt dubtós, de Sergi Arimany.

Sense temps per a res més el Llagostera es va haver de lamentar a encaixar una derrota que el mantindrà una setmana més en plaça de promoció de descens. A la propera jornada reben el Badalona.