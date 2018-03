Amb el pas ferm cap al títol

El Barça va sumar una nova victòria (2-0) contra l'Athletic Club, mantenint la seva condició de líder indiscutible i invicte gràcies a una gran actuació col·lectiva en la primera meitat i, especialment, d'un Leo Messi que va desarborar amb el seu joc i un gol la defensa d'un rival tocat després de l'eliminació de l'Europa League. Les baixes importants en l'onze blaugrana de Sergio Busquets, per lesió, i Luis Suárez, per sanció, no varen afectar el conjunt local, que va trobar un cop més en Messi la seva referència ofensiva i en el treball en bloc a la pressió avançada la manera d'ofegar qualsevol intent oponent. A més, els d'Ernesto Valverde agafen un coixí d'onze punts al capdavant de la Lliga, respecte al segon classificat, l'Atlètic de Madrid, que va caure al camp del Vila-real (2-1).

L'argentí va avisar a pilota parada, abans de combinar per enèsima vegada durant aquesta temporada amb un Jordi Alba que en aquesta ocasió va optar per assistir Paco Alcácer. El valencià va aprofitar l'absència de Suárez per anotar el seu primer gol de 2018 pocs minuts després de l'arrencada del partit al Camp Nou.

El matiner gol va evidenciar els dubtes d'un Athletic amb possible fatiga i en mal moment anímic, després de quedar eliminat en els vuitens de l'Europa League davant el Marsella de dijous passat. Davant el seu exequip, Ernesto Valverde no va tenir pietat i va ordenar una pressió avançada que va posar en dificultats els bascos. Amb els de Ziganda tancats al seu camp, Kepa i els pals van evitar una golejada abans del descans. Dembélé, en el seu millor moment com a jugador culer, es va topar en dues ocasions amb les bones accions del porter, mentre que Coutinho, en dues ocasions, i Paulinho, en una altra, es van estavellar amb els pals.

A qui no hi va haver manera de frenar va ser Messi, que va rebre una passada de Dembélé a la frontal de l'àrea per ampliar l'avantatge amb un xut creuat ras. El segon gol va certificar la superioritat visible del Barça en una primera meitat en què Ter Stegen va estar inèdit.

Després del descans, Ziganda va intentar canviar la marxa del partit movent una banqueta en la qual comptava amb els sorprenents suplents Iñaki Williams i Aritz Aduriz. Tot i així, el tècnic navarrès va optar per reforçar el centre del camp amb l'entrada d'Ander Iturraspe per intentar frenar la sagnia d'ocasions local.

La modificació va provocar un canvi d'actitud que va desembocar en els millors minuts visitants, amb tímids acostaments liderats pel jugador en punta, Sabin Merino. Aquesta substitució va anivellar el joc, tot i que els bascos no van aconseguir l'encert per retallar diferències, tot i l'ingrés al terreny de joc de Williams i Aduriz.

La millora rival, la relaxació i el cansament van abaixar la intensitat d'un Barça que ja no va poder trobar amb facilitat Messi i que es va limitar a gestionar el seu avantatge, recollint tres punts que l'aproximen cap al títol de lliga a falta de nou jornades per acabar el campionat.

Ara els blaugrana tenen una setmana de descans per l'aturada de seleccions abans d'afrontar el duel lliguer al Sánchez Pizjuán i l'anada dels quarts de final de la Champions contra la Roma.

L'Athletic, per la seva banda, tanca amb aquesta derrota una mala setmana de crua realitat per la temporada escassa de futbol que està oferint. La reacció després del descans endolceix uns pobres primers quaranta-cinc minuts, encara que el resultat deixa els bascos ben bé en terra de ningú, sense perill aparent per al descens però descartats per a qualsevol somni de classificar-se de nou per a Europa. L'Athletic fa des de la temporada 2003-2004 que no puntua al Camp Nou.