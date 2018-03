El MIC apuja l'aposta pel bàsquet

Amb poques hores de son després d'haver tornat de Burgos, on diumenge el Barça de Pesic va suar per derrotar un dels equips més modestos de l'ACB, el pivot blaugrana Pierre Oriola explicava els bons «records que tinc del torneig de Manheim, que es jugava en una base militar nord-americana a Alemanya, per la convivència amb els amics»; mentre al seu costat la base de l'Spar Citylift Girona, Núria Martínez, rememorava «quan anava amb el Mataró a fer tornejos a Bèlgica o Itàlia... són grans experiències quan ets jove». La convivència entre jugadors i equips de diferents països és un dels grans al·licients que sempre han destacat els participants del MIC, el prestigiós torneig de futbol base que omple cada any la Setmana Santa, que continua fent-se gran arribant en aquesta divuitena edició als 372 equips, i que també està obrint-se camí en el món del bàsquet. Un MICBasketball que Núria Martínez i Pierre Oriola varen apadrinar ahir en la seva presentació a l'Auditori de Girona i que, en el seu segon any de vida, arriba ja als 112 equips i un miler de jugadors arribats d'onze països diferents.

El MICBasketball es jugarà entre el 28 de març i l'1 d'abril, les mateixes dates que el torneig de futbol en 16 pavellons de les comarques gironines: Vidreres, Bescanó, Girona, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Lloret de Mar, Maçanet, Cassà de la Selva, La Bisbal, Santa Cristina d'Aro, Begur, Calonge, Caldes de Malavella, Fornells de la Selva, Vilobí d'Onyar i Sils. D'un any a l'altre, la competició ha crescut en equips i jugadors perquè s'han més que doblat les categories. L'any passat, en la seva primera edició, el MICBasketball va estrenar-se amb quatre categories i en aquesta segona edició n'hi haurà deu amb la presència de quatre noves categories masculines (U18, U15, U13 i U12 i dues de femenines (U18 i U12). Amb el mateix esperit de futbol, on es poden veure partits entre equips de poblacions gironines contra Barça o PSG, el MIC de bàsquet també portarà equips de primer nivell que es barrejaran amb la resta de participants. Entre els equips de més renom destaquen Barcelona, Joventut, València, Unicaja, Partizan de Belgrad, Besiktas o Khimki.

«Els clubs que participen al MICBasketball en surten molt contents, fet que es demostra amb la gran quantitat d'equips que repeteixen en aquesta segona edició; estem encantats amb el gran nombre de clubs de prestigi que se sumen al torneig d'enguany», va explicar el director del Mic, Juanjo Rovira, destacant que la meitat dels equips que varen participar l'any passat repeteixen en l'edició del 2018 que tindrà Fontajau com a nova seu de les finals. «Fontajau és l'autèntica catedral del bàsquet gironí», va destacar l'alcaldessa de Girona Marta Madrenas present a l'acte al costat d'altres autoritats com el president de la Diputació, Pere Vila, o el representant territorial de la Secretaria General d'Esports, Pep Pujols.