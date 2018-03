Alonso: «Mercedes és el gran favorit aquesta temporada»

El pilot espanyol Fernando Alonso es mostra "optimista" de cara a l'inici aquest cap de setmana del Mundial de Fórmula 1 amb el Gran Premi d'Austràlia, on creu que tindrà "al cent per cent" el seu MCL33 per buscar "un bon resultat" que els doni motivació per a la resta de l'any. L'asturià ha deixat clar que el seu equip "és un dels quals pot batre en un futur proper a Mercedes".

"Bé, crec que hauríem de ser optimistes. Crec que vam tenir alguns problemes de fiabilitat en els test, però tots estan solucionats i l'equip va fer un fantàstic treball en les últimes dues o tres setmanes per tenir el cotxe al cent per cent per a Austràlia", va dir Alonso en una entrevista a l'agència 'Reuters' després d'un esdeveniment publicitari amb 'Chandon', patrocinador del seu equip.

Per al pilot, "en els punts i prop del 'Top 5'" en el circuit d'Albert Park seria "el millor" que podriem fer el diumenge "per començar la temporada". "Necessitem aquest bon resultat per motivar a l'equip i seguir treballant per a la resta de la temporada", va admetre.

El 'top 4' és l'objectiu

A més, el bicampió del món tampoc dubta que "el 'Top 4' és definitivament un objectiu" per McLaren. "Sabem que Mercedes està una mica per davant de tots i que ha estat dominant aquest esport en els últims quatre anys. Són els grans favorits per a la nova temporada, i després tenim a Red Bull, a Ferrari i, clarament, McLaren ha de ser el següent equip en aquest ordre", va advertir Alonso.

"Està a la nostra mà millorar i, amb sort, poder batre'ls molt ràpidament. Probablement, McLaren és un dels equips que pot fer-ho en un futur proper i espero que aquest futur proper estigui a prop i que pugui ser fins i tot aquest any", va desitjar el pilot.

D'altra banda, no considera que Mercedes sigui culpable que la F-1 actual no sigui tan atractiva. "És sempre important tenir una mica de competició en qualsevol esport. Crec que la competitivitat i les baralles tancades atrauran a més gent i faran més interessant el campionat, però no crec que sigui problema del domini de Mercedes. Ells han fet un millor treball que els altres en l'últim parell d'anys".