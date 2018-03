El Barça i l'Acadèmia de Sabonis, atractius d'un nou torneig de bàsquet a Platja d'Aro

Platja d'Aro es convertirà en un punt de trobada per als amants del bàsquet la setmana que ve (del 25 al 28 de març) en la primera edició del Top European Platja d'Aro 2018. Es tracta d'un torneig de categoria cadet (sub-16), obert als clubs referents dels seus països, en la formació dels seus respectius planters. Aquesta nova cita del calendari basquetbolístic d'aquest 2018 la composaran un total de sis equips, cinc dels quals representants de clubs europeus i un sisè conjunt convidat, que serà una selecció nacional. Així, els equips que prendran part en aquesta primera edició seran el FC Barcelona (Catalunya), l'Aris de Salònica (Grècia), l'Acadèmia Arvidas Sabonis (Lituània), l'Alba Fehérvár (Hongria), l'Apollo Amsterdam (Holanda) i la selecció nacional de la República Txeca. Amb aquest format, el Top European Platja d'Aro 2018 assegura poder veure en acció i gaudir d'alguns dels jugadors amb més projecció del continent.

Els equips participants quedaran concentrats a Platja d'Aro a partir del diumenge 25 de març i portaran a terme la competició del dilluns 26 al dimecres 28. Ho faran repartits en dos grups de tres equips cadascun, que disputaran una primera fase en sistema de lligueta. Posteriorment, els dos primers classificats de cada grup jugaran les semifinals i, seguidament, la final i el partit pel tercer i quart lloc. De la seva banda, entre els dos tercers classificats disputaran una eliminatòria final a doble partit.

En aquest sentit, al grup A hi estan enquadrats el FC Barcelona, l'Alba Fehérvár i la selecció de la República Txeca, mentre que en el B hi són l'Aris de Salònica, l'acadèmia Arvidas Sabonis i l'Apollo Amsterdam. El tret de sortida del flamant torneig el donaran la República Txeca i l'Alba Fehérvár en el primer partit de la competició dilluns a les 10 del matí. Les semifinals es disputaran dimarts a la tarda (17:45 i 19:30) mentre que la gran final i el partit per decidir el tercer i quart lloc seran dimecres al migdia (13:00 i 10:45).

La competició compta amb el suport de l'Ajuntament de Platja d'Aro, Spar, Font Vella, Montjuïc Girona i Goufone. Els partits es disputaran íntegrament al Pavelló Municipal d'Esports de la població baix-empordanesa. El torneig es va presentar ahir a Platja d'Aro.