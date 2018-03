De Gendt cavalca en solitari per guanyar a Camprodon

Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) ha protagonitzat una cavalcada triomfal per adjudicar-se la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya i col·locar-se com a nou líder.



El belga, un dels corredors més combatius del pilot internacional, ha format part de l´escapada del dia i sense girar la vista enrrere en cap moment ha aconseguit creuar en solitari la línia de meta ubicada a Camprodon.



Amb un ritme infernal al Coll de Bracons, De Gendt ha desgastat els seus quatre companys d´aventura -Chevrier (AG2R), Mas (Caja Rural), Torres (Burgos) i Mikel Bizkarra (Euskadi)- i a falta de 20 quilòmetres ha marxat tot sol per plantejar un pols directe als grans favorits de la prova.



La constància del corredor del Lotto ha obtingut un merescut premi tot i que el gran grup ha reaccionat a l´últim obstacle de la jornada, el Port de Collabos, i li ha posat les coses molt difícils. A les rampes de Collabos s´han vist els primers atacs de cara a la classificació general de la Volta.



El català Marc Soler (Movistar) ha estat el que ha iniciat les hostilitats, però el tall decisiu l´han protagonitzat quatre ciclistes, el colombià Nairo Quintana (Movistar), Simon Yates (Michelton), Thibaut Pinot (Groupama – FDJ) i Matthias Frank (AG2R). Els quatre s´han entès bé i han fet camí. Per darrere, el conjunt Sky s´ha organitzat per intentar caçar-los.



Amb un patiment constant, De Gendt ha pedalat fins a l'extenuació per firmar una victòria sensacional que també li ha comportat ser el nou líder. Per darrere el belga, a només 20 segons, Sky ha aconseguit atrapar el grup de Nairo Quintana a la recta final. A l´últim revolt, una caiguda ha afectat el corredor bagenc Jordi Simón, que un dia més era entre els millors.





En el gran grup hi ha hagut una caiguda dins del darrer km que ha afectat a Dani Navarro, Adam Yates i @Jordi_Simon_ entre d'altres. #VoltaCatalunya pic.twitter.com/sQUvVRI9mi — Javier Gilabert ?? (@tourdegila) 21 de març de 2018

Amb la seva victòria,. El gran favorit, Alejandro Valverde, el segueix a només 23 segons.Demà,. Els 170,8 quilòmetres entre Llanars i La Molina seran claus per intentar desbancar el nou líder i clarificar la general de la Volta.