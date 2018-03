Raúl Garrido (Olot) és sancionat amb dos partits

A aquestes altures de temporada, els punts que hi ha en joc en cada partit són or. Qualsevol punt pot suposar somriures o llàgrimes a final de temporada a la part baixa de la classificació del Grup III de Segona B. Peralada, Olot i Llagostera lluiten per fugir de les brases i no caure a Tercera Divisió en una temporada de patiment màxim per als equips gironins de la categoria de bronze. En aquest sentit, el gol de Marc Mas (m.87) diumenge passat al Municipal contra l'Alcoià (1-1) pot donar molta vida a un Olot que va sumar un punt i va evitar que els alacantins s'escapessin de baix. Va ser un partit de molta tensió al camp i que va acabar amb el davanter visitant Mariano Sanz expulsat. Tampocva acabar el partit l'entrenador garrotxí, Raúl Garrido, que va ser expulsat per protestar al minut 83. A més a més, l'àrbitre va fer constar a l'acta del partit que Garrido s'havia encarat amb el partit finalitzat al fisioterapeuta de l'Alcoià Sergio Martínez, «sense arribar a l'insult ni a l'amenaça». Tot plegat ha fet que el Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol hagi castigat Raúl Garrido amb dos partits de sanció per la seva expulsió. Això farà que Kevin Martínez faci de primer entrenador de l'equip diumenge al camp del Cornellà (18.00).

De la seva banda, el Peralada visitarà al complicat camp d'un Saguntí que ha perdut pistonada i que no podrà comptar amb el central Carlos Quesada, per sanció. Qui s'enfrontarà a un rival a l'alça serà el Llagostera que rebrà la visita d'un Badalona que ha guanyat 7 dels últims 8 partits (22 de 24 punts) i s'ha situat a les portes de la promoció d'ascens a Segona A. El conjunt d'Òscar Álvarez no pot fallar diumenge al migdia (12:00) al Municipal llagosterenc per continuar fent camí cap a la permanència.