Rosó Buch continuarà a Girona

Rosó Buch seguirà els passos de Núria Martínez i Nadia Colhado ampliant el seu contracte amb l'Spar Citylift Girona fins més enllà del final d'aquesta temporada. El president de l'Spar Citylift Girona, Cayetano Pérez, explicarà els detalls aquest migdia en una roda de premsa a Fontajau després que ahir al matí les dues parts tanquessin un acord de renovació que mantindrà a Fontajau a una de les jugadores més apreciades pels aficionats gironins. Base, o escorta, molt creativa, la mataronina va arribar a Girona fa dues temporades procedent del Conquero i, des del passat estiu quan es va retirar Noemí Jordana, és la capitana de l'equip. El fitxatge de Núria Martínez, una oportunitat de mercat que pocs s'esperaven al club, va semblar que li podria tallar les ales a Rosó Buch, ella s'esperava agafar el rol de base titular que deixava Jordana, però compartint molts minuts en pista amb Núria Martínez, en el cinc titular o sortint des de la banqueta, Rosó Buch ha tornat a fer un pas endavant amb un joc imaginatiu en atac que agrada molt a Fontajau. Amb la seva renovació, l'Uni ja té quatre jugadores amb contracte per a la temporada vinent - a més d'ella hi ha Núria Martínez, Nadia Colhado i Helena Oma-, a l'espera del que pugui passar amb altres jugadores de l'actual plantilla com Magali Mendy o Shante Evans que s'ha revaloritzat molt després de la temporada que estan fent a Girona. De les dues, la que sembla més lluny de Fontajau és la pivot.

La derrota en la final de Copa i l'eliminació a mans del potent Galatasaray en els quarts de final de l'Eurocup no amaguen la bona temporada que està fent l'Spar Citylift Girona que, un cop classificat per a les semifinals, té ara per davant quatre setmanes per preparar bé un play-off que poca gent dubta que acabarà amb una nova final entre les gironines i el Perfumerías Avenida. A la pista, tècnics i jugadores, pensen en el curt termini d'aquest final de temporada mentre que en els despatxos, satisfets del rendiment, miren una mica més enllà. Cayetano Pérez ha explicat més d'una vegada que vol desterrar la tendència de, per motius econòmics, haver de refer la plantilla cada temporada. Retenir l'esquelet bàsic de l'equip és l'objectiu dels responsables esportius del club gironí que, amb Pere Puig al capdavant, ja s'havien assegurat la renovació de dos puntals, Núria Martínez i Nadia Colhado, i ara han enllestit la renovació de Rosó Buch.

Amb Helena Oma, quatre peces per a la plantilla de la temporada vinent a les quals es podria afegir alguna peça més perquè, per exemple, el club fa temps que intenta lligar la renovació de la francesa Magali Mendy que a Girona ha entrat amb molta força a l'elit del bàsquet europeu després d'arribar procedent de la segona divisió del seu país. Shante Evans és una altra de les jugadores que ha millorat molt la seva posició de mercat. El seu passaport eslovè pot obrir portes a una aler pivot que després de jugar a Bulgària, Romania i Eslovènia, aquesta temporada també s'ha donat a conèixer a primer nivell destacant tant a la lliga com a l'Eurocup, formant una gran parella interior amb Colhado.