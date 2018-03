Rosó Buch: "Vull seguir gaudint de jugar a l'Uni"

L'Spar Citylift Girona ha fet oficial avui la renovació de la seva capitana, Rosó Buch, que seguint els passos de Núria Martínez i Nadia Colhado ha ampliat el seu contracte amb l'Uni fins a final de la temporada vinent. "Estic contenta de seguir en un club tan competitiu; vull seguir jugant finals i esperó que seguim gaudint junts", ha explicat Rosó Buch en un acte al costat del president del club Cayetano Pérez.

"Estem molt contents de tornar a estar aquí per presentar una nova renovació; és la línia que volem seguir per afrontar el futur amb garanties per arribar a assolir els títols que tant desitgem", ha dit Pérez que ha remarcat l'esforç que està fent el club per assegurar-se la continuïtat de jugadores importants com Núria Martínez, Colhado i la mateixa Rosó Buch.