«Vull que seguim gaudint junts»

Cayetano Pérez va començar l'acte de presentació de l'acord per renovar Rosó Buch deixant de banda, per un moment, la seva condició de president de l'Spar Citylift Girona per passar a ser un aficionat més dels que van a Fontajau. D'aquells que gaudeixen amb la frescor del joc de Rosó Buch. «Tenir la Rosó aquí un any més és una gran alegria com a aficionat al bàsquet», va dir Cayetano Pérez, que va confirmar que la jugadora de Mataró ha ampliat el seu contracte fins al juny del 2019 afegint-se a Núria Martínez i Nadia Colhado, que, trencant una mica les dinàmiques habituals en el bàsquet femení, també havien ampliat la seva vinculació amb l'Uni en plena temporada.

«És veritat que estem acostumades a renovar a l'estiu, però, igual com va passar amb la Núria i la Nadia, el club m'ho ha proposat abans i jo estic molt contenta perquè vol dir que el club em valora i jo vaig que dir que sí perquè, un cop està decidit, com més aviat millor», va explicar Rosó Buch, que tot just viu la seva segona temporada al club, va arribar procedent del Conquero, però n'és la capitana des que el passat estiu es va retirar Noe Jordana. «Estic molt contenta de poder jugar en un club tan competitiu com Girona, de poder seguir disputant finals, que és el nostre objectiu, i la veritat és que comparteixo molt les idees i l'ambició que té el club», va seguir Buch, que espera que seguim gaudint junts i que sigui un any ple d'èxits».

A l'estiu, amb la retirada de Jordana, Rosó Buch semblava predestinada a agafar el rol de base titular però l'arribada de Núria Martínez va canviar els rols i les dues jugadores de Mataró han acabat compartint molts minuts en pista. «Sincerament, a mi em va sorprendre, com a tothom, imagino. Però està clar que jugar amb la Núria m'ha fet millor jugadora, és molt bona companya i m'ha ajudat en tot fent-me créixer. Tenim molt bona química i formem un bon tàndem jugant juntes, la veritat és que seguir aprenent al seu costat em fa molt feliç», va apuntar ahir Rosó Buch sobre la seva bona relació amb Núria Martínez i la resta de membres de la plantilla, com la també renovada Nadia Colhado o Laura Roig, que ahir, totes tres, varen voler acompanyar la base en l'acte d'anunci de la renovació del seu contracte. «Per a mi és molt important l'ambient que hi hagi dins l'equip, i aquí em trobo molt a gust amb les companyes i els tècnics, però també hi ha el tema que el club és molt competitiu, apostant sempre per jugar a Europa i lluitant a dalt amb Salamanca», va dir Rosó Buch, per a qui «lluitar pe guanyar títols és molt il·lusionant i si ho puc fer amb companyes que hi tinc una bona amistat encara millor».

Aquest «lluitar per guanyar títols» també està en boca del president Cayetano Pérez, que va confirmar que «estem parlant amb més jugadores que els tècnics consideren importants com en el futur» i també amb el mateix Èric Surís, a qui se li acaba el contracte a final d'aquesta temporada: «Estem gaudint amb el joc que fa l'equip i ens agrada l'estabilitat».