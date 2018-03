Camí cap a Cincinnati

«Necessito un món diferent, un món on jo decideixi el que és just, on el respecte i l'amistat ho sigui tot, un món amb igualtat de gènere, un món on una pilota tingui menys poder que una paraula, necessito un món diferent, necessito ultimate frisbee». Així comença el vídeo promocional de la campanya #roadtocincinnati amb què Disctèrics, un club gironí d'ultimate frisbee, vol promociona aquest esport minoritari després que, per primer cop, s'han classificat per al Campionat del Món de l'especialitat que se celebrarà Cincinnati (Estats Units) del 14 al 21 de juliol després d'haver-se proclamat campions d'Espanya. «L'ultimate frisbee és un esport molt especial, diferent de la resta perquè és mixt i perquè no té àrbitre, els mateixos jugadors ens autoarbitrem, i que també és molt espectacular de veure perquè és molt dinàmic», explica Irene Taberner, que als seus 31 anys en fa nou que practica aquest esport, i que ahir va ser una de les encarregades de presentar la campanya #roadtocincinnati a la Diputació de Girona al costat del també capità del Disctèrics, Carles Olivers. «És clar que la filosofia del frisbee s'acaba traslladant en certa manera a la vida, en ser un esport autoarbitrat el respecte entre els jugadors és molt gran i, després d'enfrontar-te diferents cops contra rivals de diferents països, aquesta gent acabar sent més que rivals, hi tens una relació», detalla Oliver, de 35 anys i de Roses, que juga a ultimate frisbee des de fa en tretze, sempre amb el Disctèrics.

Taberner i Oliver van ser ahir al costat del representant de la Diputació, Carles Salgas, i de la Generalitat, Pep Pujols, en la presentació tant de la campanya #roadtocincinnati com de les dues cites que els Disctèrics organitzen a curt termini. El primer és el torneig internacional Lloret Costa Brava 2018 que, des d'avui fins dilluns, reuneix prop de 400 jugadors d'ultimate frisbee a la platja gran de Lloret de Mar amb 32 equips provinents de 10 països. La segona serà el Campionat d'Espanya que es farà al Collell (Sant Miquel de Campmajor) amb la participació d'una vintena d'equips estatals. Dues cites, una ja clàssica com el torneig de Lloret que viu la seva catorzena edició, que serviran per a donar a conèixer més un esport nascut als anys 60, que va arribar a Catalunya a la dècada dels noranta i el 2001 a Girona amb la creació del Disctèrics, fundat entre d'altres per Jaume Martín, ara coordinador del projecte #roadtocincinnati, i un més de la vintena de gironins que viatjaran aquest estiu a la capital d'Ohio. Irene Taberner va recordar ahir a la Diputació que «cap dels jugadors que anirem a Cincinati ens dediquem a l'ultimae frisbee i ens pagarem les despeses de la nostra butxaca» i per això va voler «agrair» el suport de les institucions i va fer una «crida a tots els patrocinadors que puguin estar interessats a donar suport a l'equip». Des de Disctèrics es calcula que el desplaçment a Cincinnati d'una vintena de jugadors, l'allotjament a la ciutat nord-americana i els diferents pagaments per formalitzar la participació en el Mundial es poden enfilar als 75.000 euros. Diners que, de moment, van a càrrec dels membres de l'equip.

Organitzat per la World Flying Disc Federation (WFDF), el mundial d'ultimate frisbee es disputa cada quatre anys i el Disctèrics, primer equip català de la història en disputar-lo, hi competirà contra 47 equips més de tot el món.