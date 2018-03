El Peralada comença a mirar el descens amb prismàtics

La segona volta que està realitzant el conjunt alt-empordanès és per enmarcar. Amb Chicho l'equip ha patit una transformació que, amb la victòria d'ahir, l'ha allunyat fins a vuit punts, a l'espera dels resultats de demà, de la zona de descens.

A Sagunt els gironins han tingut paciència per sumar tres punts molt importants. Després d'una primera meitat on els locals han estat més perillosos, han gaudit de més arribades i on els xampanyers no han ni xutat a porteria, a la represa el rumb del partit ha canviat al complet.

El Peralada s'ha apropat amb perill, ha xutat i ha marcat. Santi Bueno, a set minuts pel final, enviava una pilota al fons de la xarxa després d'aprofitar una pilota morta dins l'àrea (0-1). Tres punts més que deixen a l'equip amb 40 punts i, inèditament fins a dia d'avui, amb la mateixa distància respecte els llocs de promoció d'ascens que del descens.