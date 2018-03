Sense problemes per a Uni molt seriós a Zamora

Amb el Zamarat jugant-se la permanència mentre l'Uni no s'hi jugava absolutament res, les gironines corrien el perill de relaxar-se avui a Zamora, però l'equip d'Èric Surís no ha aixecat el peu de l'accelerador i ha guanyat per 26 punts (52-78).

Amb Surís repartint molts els minuts entre totes les seves jugadores, l'Uni ha marxat aviat en el marcador (4-12 en el minut 5) i ha manat fins al final contra un equip on només la base Lizarazu i la veterana pivot Gisela Vega han plantat una mica de cara.