Surís no vol veure un Uni «desconnectat» a Zamora

El proper gran compromís de l'Spar Citylift Girona serà el cap de setmana del 14/15 amb el primer partit de les semifinals de la lliga, però, mentrestant, les gironines tenen per davant tres setmanes amb dos partits (a Zamora i a Fontajau contra el Mann Filter) i uns dies de descans mentre els seus possibles rivals a semifinals disputen els quarts de final. Molt temps, potser massa i tot, per preparar el tram final de lliga i Èric Surís ja avisa que la millor manera de preparar-se és no aixecar el peu de l'accelerador ni avui a Zamora (19.00) ni la setmana vinent contra el Mann Filter a Fontajau. Dos partits en què, pel que fa a la classificació, les gironines no s'hi juguen absolutament res. «No existeix el fet de prémer una tecla per desconnectar-se i passar unes setmanes en modo estalvi per després posar-s'hi, això és una feina de llarg recorregut on s'ha de seguir treballant en el dia a dia», explicava ahir Surís, que no creu que el partit d'aquest vespre tingui res a veure amb el de la primera volta, quan el Zamarat va perdre a Fontajau per 39 punts de diferència. «És un equip que ha canviat molt, ara tenen jugadores que els han fet canviar el seu perfil d'equip com Nicole Michael, que busca la cistella amb molta agressivitat, i a més necessiten la victòria per assegurar-se la permanència». Avantpenúltim, amb una victòria més que el Campus Promete, que avui visita Gernika, el Zamarat necessita guanyar avui l'Uni o la setmana vinent o a la setmana vinent a la pista de Ferrol per evitar qualsevol risc que l'equip de Logronyo les passi enviant-les a la Lliga Femenina 2. Això sí, el Campus té un calendari molt complicat (avui a Gernika i la setmana vinent contra l'Avenida a Salamanca) i és molt probable que l'equip de Zamora s'acabi salvant encara que no guanyi cap més partit.