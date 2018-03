Victòria de doble importància aquest dissabte del Bordils (27-31). Primer, per guanyar en una pista tan complicada com la del quart classificat, el Torrelavega. I segon, per tornar a sortir del descens després de tres jornandes seguides a la zona baixa.

El parcial inicial d'1-5 ha estat clau perquè els de Sergi Catarain aconseguissin el seu segon triomf consecutiu.