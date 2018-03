Sense ensurts per a l'Uni a Zamora

L'Spar Citylift Girona no es va desconnectar ahir a Zamora. Tampoc es pot dir que fes un gran partit. El rival no ho requeria, per molt que s'hi estigui jugant la permanència. Simplement, les gironines varen complir amb la seva feina. Guanyar el partit. I ho varen acabar fent per 26 punts de diferència (52-78) en una tarda en què les gironines varen anar sempre per davant en el marcador. El tècnic local, Eloy Doce, va demanar temps quan només s'havien jugat cinc minuts de partit i l'Uni, amb un bàsquet fàcil d'Alminaite, es posava 4-12 en el marcador. Ni aquell temps mort ni res del que va intentar li va servir de res. El seu rival d'ahir era massa superior i això no ho compensa ni la motivació d'un Zamarat que s'estava jugant la permanència i, de fet, se la va complicar perquè el Campus Promete va guanyar el Gipuzkoa (81-57).

Al final del primer quart, les gironines guanyaven per vuit punts (12-20) i Èric Surís ja havia fet servir 10 jugadores. L'Uni anava encaminat per complir el seu triple objectiu ahir a Zamora: guanyar el partit, que ningú es lesionés i seguir preparant les semifinals del play-off per al qual ja estan classificades. I ho varen aconseguir tot.

Surís va tornar a començar amb Krstina Alminaite de titular, evitant qualsevol mena de risc amb Colhado, i va donar més minuts dels normals a Laura Roig. L'equip va estar centrat en el partit d'ahir, però tampoc va defugir la mirada més llarga provant alguns detalls i treballant bé en defensa. Pilotes recuperades, domini del rebot ofensiu i la intensitat suficient per no complicar-se la vida.

Sis punts consecutius de Magali Mendy, un triple i un 2+1, més un bàsquet fàcil d'Alminaite van obrir el primer forat i, a partir d'allà, l'Uni es va acabar convertint en cada cop més inabastable per a les locals, on només el talent de Lizarazu i les jugades d'esquena a cistella de Gisela Vega van servir per oferir una mica de resposta.

El proper partit de l'Spar Citylift Girona serà dissabte que ve (Dissabte Sant) a les 19 h a Fontajau contra el Mann-Filter, el tercer classificat, tot i que el duel no tindrà cap transcendència. Serà l'última jornada de la fase regular i les gironines ja estan classificades per a les semifinals com a segones. El Zamarat, per la seva banda, jugarà a la pista del Ferrol i el Campus Promete, el seu rival en la lluita per la permanència, visita el Perfumerías Avenida.