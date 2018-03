Un Peralada enratxat guanya a Sagunt i dorm a vuit punts de la zona de descens

El Peralada va confirmar a territori valencià el moment dolç pel qual està travessant. Arriba en un dels moments més delicats de la temporada, on tots els equips s'estan jugant les garrofes i el filial del Girona ha demostrat estar a l'altura dels millors. De fet, els números indiquen que, juntament amb el Lleida, els peraladencs són el millor equip de la categoria a la segona volta. Ahir, al camp de l'Atlètic Saguntí, el conjunt alt-empordanès va sumar la quarta victòria en els últims cinc partits que, a l'espera dels resultats d'avui, el situen en desena posició amb 40 punts, amb vuit de marge respecte al descens i, també, respecte la quarta posició.

Amb el vent com a protagonista durant gran part del partit, el millor de la primera part pels interessos del Peralada va ser que s'arribés al descans amb empat a zero al marcador. Els homes de Chicho no van fer un bon primer temps, en el que ni tan sols van xutar a porteria, i van veure com el Saguntí, tot i no dominar amb gaire claredat, va tenir les millors ocasions per avançar-se al marcador. Boix, al minut 20, va enviar alta una pilota quan va rematar en una posició privilegiada i a la mitja hora de joc i Lois es va trobar amb un immens Marc Vito que va salvar el Peralada en un u contra u molt clar.

Aquesta darrera jugada, la més clara per als valencians, va esperonar els peraladencs, que van fer un pas endavant i van aconseguir, en l'últim quart d'hora del primer temps, contenir els atacs locals encara que en zona ofensiva, ni Soni, ni Arimany ni Andzouana, els tres atacants dels gironins, van tenir ocasions per ni tan sols inquietar el porter Lluna.

A la segona meitat el panorama de l'enfrontament va canviar gairebé per complet. Esperonats per Chicho als vestidors, el Peralada va canviar la seva imatge i va tenir fases de domini davant el rival i, també, van arribar les ocasions de gol. A l'hora de partit avisava Paik, amb una rematada de volea que sortia fora. El conjunt xampanyer era un altre i a mesura que avançaven els minuts semblava que estava més a prop el gol visitant que no el local. Al minut 68, Lluna evitava un gol cantat dels gironins i dos minuts després, Andzouana rematava alt en el que era el preludi de l'únic gol del partit. En un córner rematat per Diaby, l'altre central, Santi Bueno, aprofitava una pilota morta dins l'àrea petita per enviar-la al fons de la xarxa. Premi per a un molt bon segon temps del Peralada, que va saber patir fins al xiulet final de l'àrbitre els intents del Saguntí, ja sense gaire esma i sense temps per tornar a empatar.